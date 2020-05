Air Baltic on alustanud ulatuslikku reklaamikampaaniat ja müüb aktiivselt pileteid sihtkohtadesse, mida järgmisest nädalast ilmselt lennuplaani ei lisandu. Euroopa jaoks on märgilise tähtsusega 15. juuni, mille järel võivad avaneda Schengeni piirid. Nordica lennud võivad aga alustada veel hiljem.

Enne kriisi läbis Tallinna lennujaama 10 000 inimest päevas, praegu paarsada. Lennata saab esialgu vaid Helsingisse, Stockholmi, Frankfurti ja veel ka Minski, ent see liin on Valgevene kõrge nakkusohu tõttu sulgemisel. Uuesti avanevad Schengeni-välised lennuühendused Euroopa Liidus mitte varem kui 15. juunist.

"Me oleme enda eesmärgiks võtnud esmajärjekorras taastada kümme põhilist ärisihtkohaga liini. Frankfurt-Helsingi on juba olemas, sinna juurde ka Riia, Amsterdam, Pariis, mingi hetk ka London. Tänasel hetkel me väiksema taastumise osas vaatame pigem juunit ja täna sihitakse siis 1. juulit sellise suurema avamise päevana. Saksamaa on öelnud, et 15. juuni on nende jaoks selline märgiline tähtaeg. Ma arvan, et see on ka terve Euroopa jaoks märgiline tähtaeg," kommenteeris Tallinna Lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe ERR-ile.

Air Balticul on käimas aktiivne reklaamikampaania ja piletimüük järgmiseks nädalaks Tallinnast väljuvatele lendudele Riiga, Vilniusesse, Oslosse, Amsterdami ja Kopenhaagenisse. Balti riikide vahet lendamine on vaba, ent Oslosse lend tooks kaasa kahenädalase karantiini ning Amsterdami ja Kopenhaageni vahet lendamiseks majandusministeerium sealsete riikide epidemioloogilise olukorra tõttu veel luba ei anna.

Air Baltic kutsub oma kodulehel broneerima lende, mida veel toimuda ei saa. Autor/allikas: kuvatõmmis

"Air Baltic natukene ruttas sündmustest ette. Nad kahtlemata arvestasid sellega, et kolme Balti riigi vahel on liikumine vaba ja soovisid võimalikult kiiresti oma tegevust alustada. Tõenäoliselt on siin ka soov turgu võtta. Õige on ikkagi see, et Eesti riik teeb need otsused, kuhu me lubame lennata ja kuhu me ei luba lennata," kommenteeris majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Air Balticu juht Martin Gauss Aasaga ei nõustu. Tema sõnul oli neil ametlik luba lendamiseks olemas.

"Ma ei arva sugugi, et Air Baltic oleks rutanud sündmustest ette pärast rohkem kui kaks kuud taasavamise ootamist. Me esitasime oma lennugraafiku, milles on sees ka Kopenhaagen, Oslo ja Amsterdam, ja see graafik kinnitati kirjalikult ära. Aga me puutume kokku kontrollimatute olukordadega, nagu teie

valitsus, mis võttis vastu otsuse, millest mind teavitati eile õhtul," viskas ta kinda Eesti valitsusele tagasi. "Muidugi, kui me ei tohi lennata, siis me ei lenda."

Ent loobumisotsus puudutab vaid Amsterdami ja Kopenhaagenit. Olso lende pole põhjust tühistada, leiab Gauss.

Pärgmäe on rahul, et neil on nüüdsest selged reeglid, mille alusel lennujaamas toimetada: "Valitsus tegi eile õhtul väga vajaliku ja väga õige otsuse ehk siis on tekkinud metoodika, mille alusel on võimalik riike ja lende nendesse riikidesse avama hakata."

Aas selgitas metoodikat: "Me jälgime seda, et milline on olukord sihtriigis ehk et me oleme võtnud aluseks, et viimase kahe nädala haigestumine 100 000 elaniku kohta ei tohi olla suurem kui 25. Siis me avame selle riigi lendudeks. Nüüd kas sinna lendu alustada või mitte alustada, see on lennuettevõtte äririsk."

Nordica pole valmis oma tulevasi lennuühendusi avaldama, sest valitsus pole nende kava veel ära kinnitanud. Teada on vaid, et enne karantiinipiirangute kaotamist liine ei avata.

"Äriplaan näeb tegelikult ette, et lendamist saaks alustada kuskil juunikuu sees. Ma ise arvan, et juuli keskpaik ongi umbes see aeg, kui riigid hakkavad vaikselt üksteisele avanema," kommenteeris Aas.

Pärgmäe arvab, et teoreetiliselt ei pruugi Nordica enne talve lendama hakatagi.

"Järgnev aasta saab lennufirmadel olema väga raske ehk siis me tegelikult ei tea, et need firmad, kes täna tahavad tagasi tulla, kas nad tegelikult ka talve üle elavad. Ehk siis Nordicat võib meil vaja minna talvehooajal, kui osad ühendused jäävad hõredamaks," põhjendas Pärgmäe.

Ettevalmistamisel on ka reeglid, kuidas takistada haigete inimeste jõudmist Tallinnast väljuvatele lendudele.