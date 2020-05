"Sel ajal ei tahtnud kohalikud võimud rääkida tõtt. Viiruse vallandumise alguses nad vaikisid ja juba siis ütlesin ma, et meil võib nakatumiste arv hakata kasvama," rääkis Zhong USA telekanalile CNN antud intervjuus. CNN meenutas, et just pärast Zhongi saabumist 18. jaanuaril Wuhani teatati kaks päeva hiljem avalikult, et uus koroonaviirus võib kanduda edasi inimeselt inimesele, samas kui Wuhani võimud olid seda seni nädalaid eitanud ja kinnitanud, et puhang on "ärahoitav ja kontrollitav".

Epidemioloogi sõnul tekkisid tal kahtlused pärast seda, kui ametlik haigestunute arv - 41 haiget - püsis Wuhanis kümme päeva sama suur, samal ajal aga ilmusid juba teated nakatumistest välismaal. Zhong rääkis, et jätkas küsimuste esitamist kohalikele võimudele, misjärel need hakkasid väga vastumeelselt esitama tegelikke andmeid: 20. jaanuaril oli COVID-19 nakatunuid Wuhanis 198 ja kolm oli surnud. Lisaks oli teada juba 13 meditsiinitöötaja haigestumine.

Ehkki Zhong tunnistas haigestunute arvu väiksemana näitamist viiruse leviku algfaasis, lükkas ta tagasi väited, et Hiina võimude ametlik koroonastatistika ei oleks usaldusväärne. Tema kinnitusel on Hiina võimud õppinud 17 aasta tagusest SARS-i viiruse epideemiast, kui Peking vaikis sellest alguses paar kuud. Sel korral nõudis keskvõim karistuse ähvardusel, et kõik linnad ja valitsusasutused teataksid õiged nakatunute arvud.

"Nii, et alates 23. jaanuaris, usun ma, on kõik andmed olnud tõepärased," märkis Zhong.

Teadlane lükkas tagasi ka USA liidrite esitatud väited, justkui oleks viirus pääsenud valla Wuhanis asuvast salajasest laborist. Ta edastas "oma hea sõbra" Shi Zhengli (kes on Hiina juhtiv nahkhiirte koroonaviiruse uurija ning Wuhani P4 labori asedirektor) sõnad, kelle väitel olevad sellised süüdistused naeruväärsed, kuna laboril ei olevat kunstliku viiruse loomiseks ei inim- ega tehnilisi ressursse. Zhong kinnitas ka, et Hiina tervishoiuvõimud korraldasid veebruari alguses laboratooriumis kontrollreidi ega avastanud mingeid tõendeid viiruse lekkimisest.

Zhong Nanshan on Hiina ametliku koroonaviirusega võitlemise komisjoni juht. Ta sai tuntuks juba 2003. aastal, kui avastas SARS-i ning lükkas ümber ametlikud andmed, mis pisendasid viiruse ohtlikkust, mille eest ta sai rahvusvahelisel areenil hüüdnime "SARS-i kangelane".

Hiinas võimalik koroonaviiruse teine laine

Zhong rääkis ka CNN-ile, et Hiinas võib karta koroonaviiruse COVID-19 teist lainet, mis seab riigi suure väljakutse ette.

Zhongi sõnul ei tohiks Hiina ametivõimud olla rahul, sest teise nakkuslaine oht on suur - viimastel nädalatel on Hiinas tekkinud värsked koroonaviiruse juhtumite pesad Wuhanis, aga ka Heilongjiangi ja Jilini provintsides. "Suurem osa ... hiinlastest on praegu endiselt COVID-19 nakkuse suhtes vastuvõtlikud," ütles Zhong. "Meie ees on suur väljakutse, olukord pole parem kui välisriikides," rääkis ta.

Hiina ametlike andmete kohaselt on riigis enam kui 82 000 koroonaviiruse juhtumit ja vähemalt 4633 surma. Uute nakkuste arv hakkas jaanuari lõpus kiiresti kasvama, tõustes veebruari alguseks juba isegi 3887 uue juhtumini päevas. Kuu aega hiljem olid igapäevased haigusjuhud vähenenud alla saja.

Kui Johns Hopkinsi ülikooli peetava statistika kohaselt oli pühapäevase seisuga Hiinas nakatunud koroonaviirusega 84 044 inimest ja surnud 4638, siis USA-s oli nakatunuid 1,47 miljonit ja surnud 88 800 inimest.