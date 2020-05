Läti president ERR-ile: baltlaste distsiplineerituse tulemusel avasime mini-Schengeni

Läti riigipea aitas lõunanaabrite talgupäeval püstitada Läti-Eesti piirile üht omapärastest piiripostidest, millega tähistavad lätlased kogu piiri, et luua ainulaadne turismitee.

1836 on projekt, mida on lätlased oma 100-aastaseks saanud riigi auks ellu viimas juba mimendat aastat. Just nii pikk on Läti riigipiir ja see tähistatakse eriliste piiripostidega, et mööda kaardilt tuttavat kontuuri liikujad nii mere ääres kui ka maismaal põnevad kohad ja lugude vestjad ikka üles leiaks. Iga post on mõne kunstniku teos. Ja seekord üleriigilisel talgupäeval seda piiriteed tähistatigi ja korrastati.

Lätis kestab eriolukord 9. juunini ja Eesti piiri ääres Žuldinas näidati president Egils Levitsi osalusel kogu maailmale, mismoodi lätlased ohutusmeetmeid arvestades oma talgupäeva siiski ära tegid. Mis sest, et see pisut edasi lükati.

Ühenduse 1836 koordinaator Inese Kruze ütles, et piiriäärsete omavalitsuste eestvõttel on maasse pandud 40 posti. "Nüüd lisandub neile veel 100 tähist,

mis, nagu täna presidentki tegi, paigaldatakse aasta lõpuks erinevaisse paikadesse sel teel," rääkis Kruze.

Läti riigipea leiab, et eestlased, lätlased ja leedulased on ka selle kriisi ajal näidanud, kui väga oma riiki hoitakse.



"Tulemus on see, et Eesti, Läti ja Leedu on kriisi lahendamisel saavutanud väiksema nakatumise leviku kui mujal Euroopas. See on nii tänu ühiskonna distsiplineeritusele ja valitsuse mõistetavale poliitikale. Ütlen seda nii Eesti,

Läti kui ka Leedu kohta. See andis meile võimaluse pärast kaks kuud suletud piire esimestena Euroopas teha omavahelised piirid lahti ja luua mini-Schengeni ala," lausus Egils Levits.