Keskpank jättis püsivõimaluse intressimääraks -0,50 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti.

ECB nõukogu eeldab, et keskpanga baasintressid püsivad praegusel või madalamal tasemel, kuni prognoositav inflatsioon tõuseb 2 protsendi taseme lähedusse, kuid jääb vahetult selle alla.

Erakorralise varaostuprogrammi PEPP mahuks jääb 1,35 triljonit eurot. Seoses koroonaviiruse kriisiga avatud PEPP panustab üldisse rahapoliitika lõdvenemisse, aidates seeläbi tasakaalustada pandeemiaga seotud oodatavat langust inflatsiooni kursis. Varaoste tehakse paindlikult erinevate varasegmentide ja jurisdiktsioonide seas, teatas ECB.

Varaoste PEPP-i alusel jätkatakse kuni nõukogu hindab koroonaviiruse kriisi lõppenuks, kuid vähemalt 2021. aasta juunini. PEPP-i raames soetatud varade tulud reinvesteeritakse vähemalt kuni 2022. aasta lõpuni.

Varasem varaostuprogramm APP jätkub tempos 20 miljardit eurot kuus, üheskoos ajutise 120-miljardise lisaprogrammiga, aasta lõpuni. Igakuised varaostud jätkuvad nii kaua kui rahapoliitika toetamiseks vaja ning lõppevad veidi enne seda, kui ECB taas intressimäärasid tõstma hakkab.

APP-i raames soetatud varade tulude täismahus reinvesteerimist jätkatakse pika perioodi jooksul pärast baasintresside tõstmist nii kaua kui on vajalik tugevate likviidsustingimuste tagamiseks.

ECB nõukogu lisas, et on vajadusel valmis kohandama kõiki oma instrumente, tagamaks inflatsiooni kestev lähenemine eesmärgile.

Lagarde: epideemia kasv on euroala majanduse taastumise vastutuul

Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde ütles teisipäeval, et pandeemia põhjustatud langus euroalal on kardetust väiksem, aga koroonaviiruse leviku uus kasv tähendab, et taastumisel puhub vastutuul.

Lagarde käsitles ka muresid euro hiljutise kallinemise pärast, millel võib olla inflatsiooni aeglustav mõju.

Keskpanga hinnang 2020. aasta inflatsioonile jäi muutumatult 0,3 protsendi juurde.

Järgmisel aastal võib see olla pisut kõrgem kui varem ennustatud 1,0 protsenti. 2022. aastal ennustab Euroopa Keskpank 1,3 protsendilist inflatsiooni.

Paljud analüütikud on seisukohal, et ebavõrdsed taastumisvõimalused ning visalt madalal püsiv inflatsioon, mis augustis pöördus isegi negatiivseks, sunnib keskpanka detsembris uus stiimuleid lisama.