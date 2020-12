Euroopa majandus on püsinud viimastel kuudel stabiilsena

Kolmapäeval avaldatud uuringutes selgus, et ettevõtjaid on julgustanud koroonaviiruse vaktsiinide potentsiaalne kasutuselevõtmine 2021. aastal. Töökohtade arvu vähenemine on olnud aeglaseim pärast epideemia algust, teatas The Wall Street Journal.

Eraandmetega tegelev ettevõte IHS Markit teatas kolmapäeval, et euroala ostuindeks tõusis detsembris 49.8 tasemele, novembris oli see 45.3. Kui indeks on üle 50-ne, siis majandus hakkab kasvama.

Tööstustoodangu näitaja jätkas tugevat taastumist, jõudes 31 kuu kõrgeimale tasemele. Oli ka märke, et töösturid ootavad 2021. aastat enesekindlamalt. Prantsuse ettevõtted palkasid järgmiseks aastaks lisatöölisi ja mujal euroalal töökohtade kärpimine vähenes.

"Ettevõtted on eelseisva aasta suhtes muutunud üha optimistlikumaks, kuna nad eeldavad vaktsiinide kasutuselevõtmist, mis aitab taastada tavapärased kauplemistingimused," ütles IHS Markiti analüütik Chris Williamson.

Koroonaviiruse epideemia jooksul on euroala majandused käitunud erinevalt. Uuringud näitasid, et Saksamaa majandus jätkas detsembris kasvamist, samal ajal Prantsusmaa majandus langes.

Mõnda koroonaviirusest tingitud piirangut leevendati detsembri alguses ja uuringud näitasid, et teenuste tarbimine kasvas selle tulemusena järsult. Siiski on piirangud viimastel päevadel Euroopas uuesti taastatud ja Saksamaal on neid isegi varasemast karmistatud. Majandusteadlaste hinnangul viivad uued piirangud Euroopa majanduse selle aasta viimases kvartalis lõpuks ikkagi langusesse.