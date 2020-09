Pea 140 riiki üritavad pidada läbirääkimisi tehnoloogiahiidude nagu Google ja Facebook maksustamise üle. Praeguse korra järgi suunavad digihiiud oma tulu madala maksumääraga riikidesse.

Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire kahtleb, kas kõnelused Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD) vilja kannavad ning ta tahab, et EL omad plaanid koostaks.

"Majanduskriiside ainsad võitjad on digihiiud," ütles Le Maire EL-i rahandusministrite kohtumisel Berliinis.

Kui OECD-s aasta lõpuks leppeni jõuda ei saa, "on meil vaja järgmise aasta alguseks Euroopa lahendust".

Euroopa Liit üritas digimaksus leppeni jõuda ka 2018. aastal, kuid selle vetostasid Iirimaa ja Põhjamaad.

Iirimaa on juhtumisi ka madala maksumääraga riik, kus paljud digihiiud, nende seas Facebook, Google ja Apple, oma mujal Euroopas teenitud tulu arvele võtavad.

Iiri rahandusminister Paschal Donohoe ütles, et ta uurib "tähelepanelikult" mistahes digimaksu ettepanekut, millega Euroopa Komisjon välja tuleb.

"Ma olen nõus, et väga suurte firmade, eriti digifirmade, maksustamine peab muutuma," lausus Donohoe, kes on euroala rahandusministreid ühendava Eurogrupi juht.

Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Hispaania, Itaalia ja teised on digihiidude kohalikule käibele juba maksu kehtestanud, kuid Washingtoni ametnike sõnul diskrimineeritakse seeläbi USA firmasid.

USA on vastu ka ideedele, mis on välja käidud OECD kõnelustel, kuid Saksa rahandusminister Olaf Scholz on väljendanud lootust, et sel aastal võidakse jõuda rahvusvahelise leppe kavandini.