Zuckerbergi sõnul on Facebook valmis Euroopas rohkem makse maksma

Väljaandel Politico õnnestus tutvuda Zuckerbergi laupäevase sõnavõtu mustandiga, kus ta puudutab ka ülemaailmsed reforme tehnoloogiahiidude maksustamisel.

Muuhulgas avaldab Facebooki juht toetust Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) algatusele luua selles vallas uus globaalne maksusüsteem.

"Me lepime sellega, et [reformid] võivad tähendada seda, et meil tuleb rohkem makse maksta ning maksta neid uue süsteemi alusel erinevates kohtades," kavatseb Zuckerberg oma kõnes märkida. "Ma mõistan, et on tekkinud frustratsioon sellel teemal, kuidas tehnoloogiafirmad Euroopas makse maksavad. Me soovime samuti maksureformi ja ma olen rõõmus, et OECD sellega tegeleb."

Zuckerbergi kommentaarid pälvivad tõenäoliselt kiitust erinevatelt Euroopa poliitikutelt, kellega tal on kavas Münchenis ja Brüsselis kohtuda. Väidetavalt peegeldab see ka Facebooki sees tekkinud mõistmist, et paljud Euroopa ametnikud on veendumusel, et Facebook ei maksa regioonis oma õiglast maksuosa.

Prantsusmaa ja Austria juba on rakendanud riiklikke reegleid, kuidas peamiselt USA päritolu tehnoloogiahiide maksustada, kuigi Pariis on praegu Washingtoni surve järel plaanide edasise rakendamise vähemalt ajutiselt peatanud. Ka Euroopa Liidust äsja lahkunud Ühendkuningriigil on plaanis aprillis välja tulla oma maksustamisplaanidega ja teha seda hoolimata võimalikust USA pahameelest.

Euroopa Liidu ülese digimaksu kehtestamine kukkus eelmisel aastal läbi, sest osa liikmesriike oli plaani vastu. Kui aga praegused OECD eestvedamisel toimuvad läbirääkimised peaksid samuti nurjuma, on üsna tõenäoline, et Euroopa Komisjon tuleb taas kord välja mingi EL-i ülese plaaniga. Seda omakorda ootaksid ees samad takistused mis eelmistki plaani.

USA administratsiooni esindajaid Zuckerbergi valmisolek rohkem makse maksta ilmselt ei rõõmusta. Washington ja president Donald Trump isiklikult on Euroopat uute digimaksude kehtestamise korral ähvardanud karistavate tollimeetmetega.