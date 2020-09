Euroopa Keskpank: majanduse ergutamisel ei tohi järele anda

Ehkki euroala on aasta alguses majandust laastanud tagasilöögist taastumas, ütles Lagarde, et taastumine on ebavõrdne ning ebakindel, kuna paljud riigid on silmitsi koroonaviiruse uue levikuga.

Lagarde kinnitas Araabia riikide keskpankade juhtidele peetud veebikõnes, et Euroopa Keskpank on valmis rakendama kõiki oma instrumente selle nimel, et 19-liikmeline ühisrahaklubi kriisist välja aidata, kinnitas Lagarde online-kõnes.

Ta rõhutas, et euroala valitsused peavad avalike kulutuste ja investeeringute näol omavahel koormust jagama.

"Jätkuv ekspansiivne eelarvepoliitika on ülimalt tähtis, et vältida suurt töökohtade kadumist ja toetada majapidamiste sissetulekuid, kuni majandus jõulisemalt kasvama hakkab," ütles ta.

Lagarde kutsus valitsusi ka üles kiirelt välja töötama Euroopa Liidu 750 miljardi eurose taastamiskava üksikasju, et see saaks 2021. aasta jaanuaris käivituda.

Viimastel kuudel on keskpank astunud pandeemia mõju leevendamiseks enneolematuid samme, võttes kasutusele 1,35 triljoni euro suuruse võlakirjade erakorralise ostu kava, mis hoiab intressid väga madalal ning võimaldab eriti odavaid laene.

Eesmärk on hoida laenukulud madalal ning ergutada inflatsiooni. Euroala inflatsioon pöördus augustis negatiivseks, -0,2 protsendi peale, kuid keskpanga eesmärk on tõsta see kahe protsendi ligidale.

Lagarde möönis, et lühiajaline hinnasurve jääb ka euro vahetuskursi hiljutise kallinemise tõttu lähiajal tagasihoidlikuks.

"Mis puutub meie hinnastabiilsuse eesmärgi saavutamisse, siis järeleandmist pole ja ei tule."

Lagarde'i pühapäevased kommentaarid meetmete kohta olid tugevamad kui neljapäeval pärast Euroopa Kespanga korralisele rahapoliitika koosolekule järgnenud pressikonverentsil.

Analüütikud on seisukohal, et enne aasta lõppu lisab keskpank veel stiimuleid, näiteks võlakirjade ostukava veelgi laiendades.