Tallinn täitis lünga ja defineeris, mis on ööklubi

Linnavalitsuse määruse järgi keelatakse alkoholimüük kasiinodes ja ööklubides argipäevadele eelnevatel öödel kella kolmest kuueni ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl neljast seitsmeni.

Muudes öösel alkoholi müüvates asutustes – baarides, kohvikutes jms – kehtib öine müügikeeld argipäeviti kahest kuueni ja nädalavahetuse öödel kella kolmest seitsmeni.

Ööklubid saavad tunni võrra kauem alkoholi müüa seetõttu, et pakuvad meelelahutusprogrammi öisel ajal ning neil puudub võimalus arendada majandustegevust päevasel ajal või majandustegevust tuntavalt ümber kujundada, selgitati määruse seletuskirjas.

Probleemiks on seni olnud ööklubide eristamine muudest meelelahutusasutustest – baarides, kohvikutest, pubidest. Kuivõrd ööklubi definitsiooni kehtivas õiguses ei ole, lõi Tallinna linn selle ise.

Tallinna linnavalitsuse määratluse järgi on ööklubi meelelahutusasutus, mille puhul on täidetud muu hulgas järgmised tingimused:

samas hoones ei asu eluruume;

ööklubi pindala on vähemalt 450 ruutmeetrit;

ööklubi pidava ettevõtja põhitegevuseks ei ole toitlustamine;

ööklubi kasutab seadet, mille abil tagab, et ei ületa õigusaktiga meelelahutuspaikadele kehtestatud helirõhu piirtasemeid;

ööklubis on olemas eraldi ruumina garderoob koos püsiteenindajaga;

ööklubis on olemas sisemine eraldi suitsuruum, mille suurus on vähemalt 10 ruutmeetrit;

ööklubi sissepääsul on topeltuks või eeskoda;

iga ööklubisse sisenemine on külastajale tasuline;

külastaja dokumenti ja isiklikke esemeid kontrollitakse igal ööklubisse sisenemisel;

turvaseaduse alusel turvateenuseid osutava ettevõtja töötajad on olemas nii hoones sees kui ka väljas;

hoone sissepääsu ja selle lähiümbruse valvamiseks kasutatakse toimivaid turvakaameraid. Turvakaamerate salvestisi tuleb säilitada seitse päeva.

Seletuskirjas märgiti, et aruteludel ettevõtjatega tekkis küsimus, kas ööklubina võiks käsitada elumajas asuvat mitteeluruumi, kui sama maja elanikud annavad nõusoleku sellel tegutseda ehk kanda sellekohase servituudi kinnisturaamatusse. See näide, mida käsitleti iseenesest positiivsena, sest hoiaks ära tulevikus tekkida võivad sama maja elanike kaebused, jäeti siiski ööklubina määratlemata, sest täpsustamata jääks, mis saab siis, kui kaebused tulevad naabermajadest või lähikonnast.

Öise alkoholimüügi piiramise plaan on Tallinnal olnud juba aastaid, kuid erinevatel põhjustel on ülelinnaliste piirangute kehtestamist edasi lükatud. Näiteks mullu novembris esitas linnavalitsus volikogule vastava määruse. Kuivõrd ettevõtjad soovisid piirangute ulatuse üle veel arutada, otsustas linnavalitsus tänavu märtsis, et eelnõu vajab veel muutmist.

Muudetud eelnõu arutab linnavolikogu 17. septembri istungil.