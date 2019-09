Kõlvarti sõnul ei ole normaalne, et Tallinna baarides saab läbi öö osta alkoholi ning et sellised baarid töötavad tihtipeale hommikutundideni. "Ma arvan, et ei ole vajalik toetada ettevõtlust, mis kahjustab inimeste tervist ja turvalisust. Näen vajadust kehtestada kellaajalisi piiranguid alkoholi müügi osas," ütles linnapea.

Kõlvarti sõnul pole linna eesmärgiks baare kinni panna, kuid kellaajaline piirang võiks ja peaks olema ning selleks annab Tallinnale võimaluse ka seadusandlus.

"Tallinn on varem sellega (alkoholimüügi piirangutega – toim.) välja tulnud, seda toetas ka riik, siis oli jutt kauplustest ja nüüd on õige aeg rääkida ka baaridest," ütles Kõlvart, kelle sõnul on piirangute kehtestamiseks siiski vaja ka riigi abi, sest seaduse järgi lõppeb öörahu hommikul kell 7 ja sellest kellaajast alates võib alkoholi müüa.

"Ma olen kindel, et mingit vajadust alkoholi müüa kell 7 hommikul ei ole ega peaks olema," märkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul võiks linna ettepaneku järgi alates juunist lubada meelelahutusasutustes müüa alkoholi tööpäevadele eelnevatel öödel kella kaheni ja puhkepäevadele eelnevatel öödel kella kolmeni.

Abilinnapea Kalle Klandorf tõi näiteks, et kui linn aastaid tagasi võitles erinevates kohtuastmetes baaripidajatega selle eest, et vanalinnas nn Bermuda kolmnurgas kehtestada rangemad piirangud baaridele ning saavutas osalise võidu, siis selle tulemused on täna tunda.

"Kuritegevuse statistika on näidanud peale seda, et vanalinnas on kõigis kuriteoliikides keskmiselt 10 protsenti vähenenud kuritegevus. See on tohutu edasiminek ja sellega tasub tõsiselt tegelda. Tollal (enne piirangute kehtestamist - toim.) oli probleem, et alkoholi müüdi ojadena, ilma igasuguste piiranguteta," rääkis Klandorf.

Alkohol poodidest ja lasteaedadest kaugemale

Teiseks soovib Tallinn viia alkoholiga kauplevad poed lasteasutustest kaugemale. Praegu kehtib piirang, et alkoholi müüv pood peab olema vähemalt 50 meetri kaugusel lasteasutusest.

"Tegelikult me vajame suuremat piirangut ja vahe(maa) peab olema vähemalt 150 meetrit. Me ei soovi, et meie lapsed iga päev näeksid nii alkoholi müüki kui tulemusi kaupluste juures ja inimesi, kes tarbivad alkoholi," rääkis Kõlvart.

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats tõi konkreetsed näited oma linnaosast. Tema sõnul on olukord ahastamapanev 37. keskkooli juures, kus koolist 30-40 meetri kaugusel asub baar, mis avab uksed "väga vara" ja sulgeb "väga hilja". "Purjus inimesed sõna otseses mõttes veerevad baarist välja ja lapsed näevad seda hommikul kooli minnes pealt," kirjeldas Laats.

Teine väga probleemne koht on tema hinnangul Szolnoki piirkond, kus alkoholipood asub 100 meetri kaugusel lasteaiast ja 200 meetri kaugusel koolist.

"Ja seal käib kontingent, kes pole just kõige meeldivam," märkis Laats, ja lisas, et tema toetab linnavalitsuse algatust igal juhul.

Kõlvart tahab alkoholiaktsiisi prohmakat vältida

Kõlvarti sõnul pole linnavalitsusel veel valminud ühtegi konkreetset eelnõud ega pole tehtud ühtki otsust ning ta kutsus alkoholipiirangute teemal üles ühiskondlikule arutelule.

"Täna räägime (piirangutest) teoreetiliselt, sest soovime teemat arutada ühiskonnaga. Antud juhul poleks õige, nagu juhtus alkoholiaktsiisiga, et kõigepealt tehti otsus, siis tehti analüüs ja siis tuli arutelu ja siis tuli teine otsus otsa," märkis linnapea, kelle sõnul tuleb linn konkreetsema ettepanekuga välja pärast arutelu.

Kõlvart sõnul ei tekkinud piirangute teema äkitselt ega tühjast kohtas, vaid sellega tegeldi terve suve. "See ei olnud alati meie (linnavalitsuse) initsiatiiv - meie poole pöördusid ettevõtjad ja erinevad organisatsioonid, rääkimata vanalinna seltsist, Mustamäe, Lasnamäe elanikest," ütles ta.

Kõlvart märkis, et tema jaoks seostuvad selle teemaga kaks põhiväärtust: tervis ja turvalisus. "Keegi võib öelda, et (piirangud) on vabaduse piiramine. Aga inimese vabadus lõppeb seal, kus algab teise inimese vabadus," lausus ta.

Politsei: vanalinna väljakutsetest üle poole seotud alkoholiga

Kesklinna politseijaoskonna juhi Kaido Saarniidu sõnul näitavad erinevad uuringud, et piirangutel on positiivne mõju turvalisusele.

"Teiste riikide praktikad kinnitavad, et kui meelelahutusasutustes lõppeb alkoholimüük varem ära, siis väheneb ka õigusrikkumiste ja õnnetuste arv. Alkoholijoobes inimene paneb suurema tõenäosusega toime õigusrikkumise ning tal on kõrgem risk langeda ise kuriteo või õnnetuse ohvriks. Müügipiirangud võiksid neid ohte maandada, sest nii ennetame alkoholi ületarbimist, mis on kurja juur," ütles Saarniit.

Tallinnas saab politsei ööpäeva jooksul keskmiselt 65 väljakutset, millest umbes 20 ehk ligikaudu kolmandiku põhjuseks on kaklus või joobes inimene. Vanalinna tehtavatest väljakutsetest moodustavad aga kaklused või joobes inimesed üle poole.