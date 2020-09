Jaak Lensment: Valgevene eliidi lõhestatust pole praegu näha

Valeri Tsepkalo ütles "Välisilmale" antud intervjuus, et riigiaparaat Valgevenes praegu ei tööta ja president Aleksandr Lukašenkol ei ole enam võimu. Veronika Tsepkalo sõnul on Valgevene poliitiline eliit juba ammu lõhestunud.

Jaak Lensment sama meelt ei ole. "Praegu mina isiklikult - kindlasti härra Tsepkalo näeb seda paremini - ei näe seda lõhestatust momendil sest, et ei ole massilisi ületulekuid. Võib ju ka arvata, et tormi kätte sattunud laeva pealt tuleb maha hüpata õigel ajal, võib-olla praegu on vale aeg seda teha," kommenteeris Lensment "Välisilmale".

Eriti hästi paistab tema hinnangul silma jõustruktuuride lojaalsus.

"Momendil ma seda ei näe. Eriti see puudutab jõustruktuure, mis on eliidi eriline osa. Nende lojaalsus paistab pidavat praegu päris hästi. Kas või see sama, mida me näeme telepildis, et miilitsa eriüksuse inimesed, kes andsid pärast valimisi protestijatele peksa, tegid seda väga suure innukusega," rääkis ta.

"Käsku võib täita mitut moodi: seda võib täita formaalselt, aga võib täita ka väga suure innuga. Ja me nägime, et nad teevad seda väga suure innuga. See tähendab, et jääb niisugune mulje nagu nad oleksid teinud panuse justnimelt Lukašenko poolt kultiveeritud korra jätkumisele," lisas Lensment.