Euroopa Liidu välisministrid, kes on valmistamas ette sanktsioone Aleksander Lukasenko režiimi vastu, tervitasid Brüsselis Valgevene opositsioonijuhti Svjatlana Tsihhanovskajat. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Josep Borrelli sõnul andis Tsihhanovskaja ülevaate Valgevenes toimuva kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Borrell kordas, et Brüssel toetab valgevenelaste vaprust ega tunnusta Lukašenko tagasivalimist Valgevene presidendiks 9. augusti presidendivalimistel.

Saksa välisministri Heiko Maasi sõnul tuleb aru anda, et viimastel nädalatel ei ole Valgevenes midagi paranenud.

"Rääkides Valgevene olukorrast, arvan ma, et me peame tunnistama, et olukord pole viimaste nädalate jooksul paremaks muutunud. Vägivald, mida Lukašenko rahumeelsete meeleavaldajate vastu kasutab, on täiesti vastuvõetamatu. Inimesi arreteeritakse, koheldakse halvasti. Nii et täna seisame me silmitsi mitte ainult küsimusega, kas Euroopa Liit peaks kehtestama sanktsioonid valimispettuse läbiviijate või vägivalla toimepanijate suhtes, vaid me peame ka küsima, kas sanktsioone ei tuleks kehtestada ka peamisele vastutajale, Lukašenkole endale," rääkis Maas.