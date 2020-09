Norstati reitingud: Isamaa toetus langes alla valimiskünnise

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,2 protsenti, Keskerakonda 23,7 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 15,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Seega jätkub EKRE langus ning rahvuskonservatiivid on kuue nädalaga kaotanud 2,7 protsenti toetusest.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,6 protsendiga, Eesti 200 8,4 protsendiga ning Isamaa 4,8 protsendiga. SDE möödus nädalaga Eesti 200-st ning on taas populaarsuselt neljas erakond. Samal ajal on reitingutabelis kuuendal kohal oleva Isamaa toetus esmakordselt Norstati koondtulemustes langenud alla valimiskünnise.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 43,7 protsenti ja opositsioonierakondi 41,8 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölderi sõnul on selle nädala reitingutes näha, kuidas Keskerakonna ja Reformierakonna toetuste erinevus on saavutanud lühiajalise stabiilsuse. Keskerakonna toetus on alates augusti lõpust kas püsinud paigal või tõusnud, samas kui Reformierakonna toetuses pole muutusi toimunud.

"Siiski on märke sellest, et Keskerakonna positsioon võib olla hetkel haavatav. Iganädalastes tulemustes on viimasel kahel nädalal Keskerakonna toetus olnud madalam, kui neile eelnenud kahel nädalal. See tähendab, et nelja nädala koondtulemustes on Keskerakonnal järgnevatel nädalatel natuke kergem langeda kui tõusta," märkis Mölder.

Keskerakonna positsioon on Mölderi hinnangul tugevnenud pigem eestlastest valijate hulgas, kelle seas on saavutatud taas sarnane toetus võrreldes suve algusega. "Samas on märke sellest, et vene keelt kõnelevate valijate hulgas on nende toetus alates kevadest pigem langenud. Siiski on Keskerakond veel vaieldamatult see erakond, kes koondab vene valijate hääled. Märkimisväärset toetust viimaste hulgas omavad veel ka Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraadid," ütles Mölder

EKRE toetuse vähenemine on jätkunud ka sel nädalal. Siiski on nende toetus Mölderi sõnul praegu veel üldiselt kõrgem, kui ta oli mõnedel eelmise aasta viimastel ning selle aasta esimestel nädalatel. "Samuti on jätkunud Isamaa positsiooni nõrgenemine. Nende nelja nädala koondtulemus on esimest korda alates valimistest langenud alla viie protsendi. Eestlaste seas püsib Isamaa toetus üle valimiskünnise, samas kui vene keelt kõnelevate valijate hulgas on see harva kerkinud üle kahe protsendi," lisas Mölder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on 2016. aasta jaanuaris asutatud mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.