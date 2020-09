Agregeeritud reitingud: Reformierakond populaarseim

Võttes aluseks kolme uuringufirma Norstat Eesti, Turu-uuringute AS-i ja Kantar Emori viimased septembrikuised küsitlused, on aritmeetilise koondkeskmisena kõige populaarsem erakond Reformierakond 31 protsendiga. Augustis oli Reformierakonna vastav näitaja 28 protsenti. Reformierakonna toetus tõusis nii Turu-uuringute kui ka Emori küsitluses.

Teisel kohal on populaarsuselt Keskerakond, kelle koondkeskmine toetus oli septembris 22 protsenti. Augustis oli see samuti 22 protsenti. Kui Norstat ja Turu-uuringud näitavad Keskerakonnale 24 protsendi suurust toetust, on Emori küsitlustes Keskerakonna toetus olnud alati madalam - septembris 18 protsenti.

EKRE koondkeskmine oli septembris 15 protsenti. Augustis oli see näitaja 18 protsenti ning toetus langes kõigis kolmes küsitluses. Kõige madalamale, 13 protsendile langes EKRE toetus Emori küsitluses. Norstatil ja Turu-uuringutel oli see 16 protsenti.

Neljandal-viiendal kohal on sisuliselt võrdse toetusega Sotsiaaldemokraatlik Erakond (11 protsenti) ja parlamendiväline Eesti 200 (10 protsenti), kelle koondkeskmised kuuga ei muutunud. Kui Norstat ja Turu-uuringud näitavad Eesti 200-le kaheksa-üheksa protsendi suurust toetust, siis Emor suurusjärgu võrra kõrgemat ehk 13 protsenti.

Isamaa koondkeskmine toetus oli septembris viis protsenti ja erinevused kolme uuringufirma vahel statistilise vea piires.

Roheliste koondkeskmine toetus oli kolm ning Elurikkuse Erakonna ja Vabaerakonna ühinemisel tekkinud Tulevikuerakonnal kaks protsenti.

Kolme valitsusliidu erakonna kogutoetus koondkeskmisena oli septembris 42 protsenti ja kahel opositsiooniparteil samuti 42 protsenti. Augustis olid need näitajad 45 vs 39 võimuliidu kasuks. Muutus on toimunud Reformierakonna toetuse tõusu ja EKRE languse arvelt.

Augustis hakkas ERR-i uudisteportaal uuringufirmade ettepanekul avaldama erakondade agregeeritud toetusi, mis haaravad enda alla kolme Eestis erakondade toetusi mõõtva uuringufirma küsitlusi. Arvestades võimalikke statistilisi veapiire, võivad uuringufirmade (Norstat, Turu-uuringute AS ja Kantar Emor) individuaalsed tulemused erineda kuni kolm protsenti.

Uuringufirmad viivad küsitlusi läbi ka erinevate metoodikatega - Norstat teeb valdavalt telefoniküsitlust, kuid lisab sinna juurde ka veebipaneeli. Turu-uuringute AS küsitleb pooled inimesed näost-näkku ja pooled veebis. Emor viib küsitluse läbi veebipaneelis. Erinevate uuringufirmade küsitlusi kokku võtvad agregeeritud reitingud on kasutusel paljudes riikides.