USA advokaat Louis Freeh on vajutanud poliithooaja algusele sügava jälje. Tema visiit riigikogu erikomisjonide istungile oli ootamatu ja temaga sõlmitud õigusabilepingu lahkamise peale kulutati kolmapäeval rahandusministri umbusaldadamist proovides tunde, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

"See oli tõesti väga ilus etendus Martin Helmelt. Ega ikkagi vastuseid ei ole, selgust ei ole," ütles riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik (SDE).

"Olen täiesti kindel, et opositsioonisaadikute arvates jäid kõik küsimused vastamata ja kõik teemad õhku, aga poliitiliselt seda enam üleval hoida, ma ei kujuta ette, et neil on võimalik," kommenteeris rahandusminister Martin Helme (EKRE).

"Perekond Helmetel on lihtsalt võim koledal kombel pähe hakanud ja seda mõju me näeme - see hoiak, et teen, mis tahan ja kui keegi midagi küsib, siis veel karjun ka ta peale," ütles korruptsioonivastase erikomisjoni liige Siim Kiisler (Isamaa).

Martin Helme valitud USA advokaadibürood on avalikkuses lahatud juba mitu kuud. "AK. Nädal" küsis, kas kolmapäeval ebaõnnestunud rahandusministri umbusaldamine lasi teemast lõplikult õhu välja või on õigus neil, kes ütlevad, et asja peaks vaagima uurimisasutused?

Umbusaldus kukkus küll läbi, kuid hääletustulemuste järgi ei seisa kõik koalitsioonikaaslased rahandusministri selja taga sugugi nii raudkindlalt.

Riigikogu rõdult jälgis kolmapäeval toimuvat mees, keda sama päeva Eesti Ekspress nimetas salapäraseks finantsguruks. Tegemist on Londonis elava eestlasest investeerimispankuri ja nõustaja Ragnar Meiterniga. 25-aastase karjääri jooksul on ta töötanud näiteks suurpankades Citigroup, Standard Chartered ja ING. Nüüd on ta aidanud Eestil kõigepealt leida meid USA-s rahapesu-küsimustes esindav advokaadibüroo ja teistpidi on temast saanud Freeh' büroo lepinguline nõustaja.

"Huvide konflikti ei näe sellepärast, et mina ei olnud üks nendest inimestest, kes seda konkurssi läbi viis. Ja sellepärast ma ei näe huvide konflikti, ma ei olnud kunagi kuidagi seotud konkursi läbiviimisega, nende tingimuste loomisega ja lõpliku otsuse tegemisega," selgitas Meitern.

Helme ütles, et Meiternist oli büroode sõelumisel abi. "Ta on pikalt-pikalt töötanud Londonis finantssektoris, puutunud kokku just selle maailmaga, piltlikult öeldes, tal on väga väärtuslik telefoniraamat," ütles Helme.

Minister lisas, et Meitern ei sokutanud kindlat bürood.

Kui ministrile heidetakse ette, et ta kohtus Freeh'ga juba mullu detsembris, siis Helme vastab, et kohtus ka teistega - uuris võimalusi, uuris hinda. Alguses kutsuti pakkumisele kolm bürood, kuid teised taandasid end huvide konfliktile viidates.

Meiterni sõnul on teiste loobumises tõenäoliselt mängus raha. "Lõplikult nad siiski otsustasid, et neil on teatud huvide konfliktid või tegelikult suuremalt osalt õigusabibüroosid ei taha riike esindada selles situatsioonis, kuna neil on eksisteerivad kliendid, kes maksavad neile hästi palju raha. Seda siis pankade poole pealt või riikidest, kust, ütleme, rahapesu tuleb," rääkis Meitern.

Minister pidi umbusaldamisel tagasi lükkama kõiki seniseid etteheiteid - rääkima taas Freeh' nõustamisrollist rahapesuga seotud Prevezoni kaasuses, viidetest koostööle venelastega Ühendriikide senati luurekomitee raportis ning meie enda Washingtoni saatkonna negatiivse hinnangu mittearvestamisest.

Selle kõrval just ministri asjaajamine lepingu sõlmimisel ei kannata opositsiooni hinnangul kriitikat ja tekitab korruptsioonikahtluse.

"Ühel käel on tõesti see, et tegemist oli noore aktiivse ministri uljaspäisusega - läksin, avasin uksed, tegin lepingu, uhke värk, eksju. Ja teisel käel on tõesti see, et tegelikult osa rahast tuleb siis tellijale või vahendajale mõne aja pärast arvele tagasi," rääkis Raik.

"Minu meelest see nädal ju näitas, et Martin Helme on kõik valitsuses ümber oma sõrme keeranud. Ta tegeleb riigikaitse korraldusega, ta tegeleb rahvusvaheliste õigusabilepingute sõlmimisega. Ka riigi rahakott on tema käes," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Umbusaldamise vastu jätsid hääletamata kolm Isamaa saadikut. Üks neist, Siim Kiisler, ütles, et ei kiida sellist asjaajamist heaks ega saanud ministrit toetada.

"Üks tuttav oli seal ja see tuttav soovitas teist tuttavat ja niimoodi me täpselt seda asja ajamegi siin. Meenutab sellist Kesk-Aasia viisi, et kui tahad äri ajada, siis kuskil on ministri tuttav, kellega tuleb kokku saada ja kellega tuleb asjad läbi arutada ja siis võetakse ühendust ja siis saadakse kuskil kokku ja siis lõpuks minnakse valitsusse ja öeldakse, et meil on selline mõte ja andke mulle volitus," kommenteeris Kiisler.

"Täiesti rahulikult võin öelda, et kõik need vihjamisi arvamised, et küllap mingi raha tuleb kuidagi teile tagasi, ma isegi ei tule sellise mõtteviisi peale," sõnas Helme.

Kolme Isamaa saadiku puudumine hääletuselt võib tunduda märgina, kuid Helme ütles, et tegelikult oli tulemus täpselt selline nagu oodati.

"Ma olen rahul sellega, et see teema on minu meelest lõpetatud. Pärast umbusaldust enam ei ole ju võimalik seda teemat edasi lüpsta ei komisjonides ega suures saalis," ütles minister.

Ehkki opositsioon lubab sellega edasi tegelda, saavad nemadki aru, et avalikkus hakkab sellest väsima. Ja et koalitsioon kõikuma lööks, ei ennustata ka seal.

"Kahjuks on nii, et senikaua, kuni koalitsioonierakonnad üritavad iseennast veenda, et neil on selles valitsuses parem, siis senikaua on väga raske seda murda," ütles Kallas.