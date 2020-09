Sõerd: avalik sektor jätkab laenuraha toel laiutamist

Varasemalt prognoositud eelarvepuudujääk suureneb eelarveläbirääkimiste järel järgmisel aastal 1,7 miljardilt eurolt kahe miljardi euroni ning tänavune eelarvepuudujääk on 1,75 miljardit eurot. Sõerd juhib tähelepanu, et kui sügisprognoosi järgi pidi laenuraha kuluma 1,95 miljardit eurot, siis nüüd on laenuraha vajadus kasvanud 2,4 miljardi euroni.

"Laenuraha kasutamisel on uute investeeringute osa tänavu mikroskoopiline, kriisileevenduse meetmeid ehk viiendik laenurahast. Tänase teadmise järgi peaks see laenuraha ka käiku minema, mitte ei jää kuhugi ootele," märkis Sõerd.

Rahandusminister Martin Helme ütles, et järgmisel aastal on vaja uut laenuraha juurde 2,4 miljardit eurot, kahe aasta peale kokku teeb see üle viie miljardi euro. "Kuhu see laenuraha läheb? Nii nagu tänavu, nii ka järgmisel aastal põhiliselt igapäevasteks kuludeks, uusi investeeringuid on näpuotsaga. Seega viis miljardit eurot laenuraha lihtsalt kulub kahe aastaga ära ja midagi nähtavat või tuleviku tarbeks olulist selle laenurahaga ette võtta plaanis pole," lisas Sõerd.

Sõerd tõi välja, et eelarve tutvustamisel ei olnud enam juttu varem teemaks olnud avaliku ja erasektori koostöös ehitatavatest maanteedest ja eelarverevisjonist.

"Majanduslanguse põhi, kriisi leevendamise meetmete kulu ja seega ka eelarvepuudujäägi tipp pidi jääma tänavusse aastasse, aga eelarvepuudujääk järgmisel aastal hoopis süveneb. Eelarvepositsiooni parandamise meetmed jäävad kaugesse tulevikku, põhiliselt 2024. aastasse. Nii nagu varem, pole ka seekord teada meetmete sisu," sõnas Sõerd.

Sõerdi hinnangul võtab valitsus praegu miljarditesse ulatuvad laenukohustused ning üle viie miljardi euro laenuraha kulutatakse kahe aastaga lihtsalt ära valitsussektori kulude kasvatamiseks.