Trump lahkus sõjaväehaiglast, suundus tagasi Valgesse Majja

Maskis Trump väljus Walter Reedi sõjaväehaiglast ja istus maasturisse, mis sõidutas ta helikopteri juurde lühikeseks lennuks Valgesse Majja.

Enne haiglast lahkumist säutsus Trump Twitteris, et ta on varsti taas valimiskampaaniat tegemas.

74-aastane Trump jätkab COVID-19-st taastumist Valges Majas, kus tema eest hoolitseb ööpäevaringselt meedikute meeskond.

Enne haiglast lahkumist postitatud säutsus teatas president, et tunneb end hästi. "Ma lahkun suurepärasest Walter Reedi meditsiinikeskusest täna kell 18.30. Tunnen end tõesti hästi!" sõnas ta.

"Ärge kartke Covidit. Ärge laske sellel teie elu domineerida. Me oleme välja töötanud, Trumpi administratsiooni all, mõned tõesti suurepärased ravimid & teadmised. Ma tunnen end paremini kui 20 aastat tagasi!"

USA presidendi kopter Marine One tagasiteel sõjaväehaiglast Valgesse Majja. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Biden on valmis lükkama järgmise teledebati Trumpiga edasi

Demokraatide presidendikandidaat Joe Biden on valmis lükkama järgmise, 15. oktoobrile kavandatud teledebati president Donald Trumpiga tema haigestumise tõttu edasi, kui see peaks vajalikuks osutuma, teatas esmaspäeval Bideni kampaaniameeskonna kõneisik.

"Me loodame, et debatid toimuvad päeval, millele need on määratud - 15. oktoobril - kuid, ilmselt, oleme valmis igasugusteks muudatusteks, mida on vaja teha," ütles Kate Bedingfield telekanalile ABC.

"Loomulikult sõltub see paludest asjaoludest. Eelkõige president Trumpi tervisest, kellele me soovime kõike head ja loodame tema kiiret ja täielikku paranemist, nii nagu kõik (inimesed) meie riigis," lisas ta.