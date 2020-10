Eesti kui parvlaev Estonia lipuriik palub nimetada Soomel ja Rootsil täiendava uurimise ettevalmistamiseks omapoolsed projektijuhid. Eestis korraldab uurimise ettevalmistamist kuni oma projektijuhi määramiseni riigikantselei koos siseministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, välisministeeriumi ja justiitsministeeriumiga.

Peaminister Jüri Ratase sõnul peab valitsus vajalikuks uurida täiendavalt parvlaev Estonia hukkumise põhjuseid seoses uue infoga varem dokumenteerimata vigastustest laevakeres. "Soovime täiendava uurimisega edasi liikuda võimalikult kiiresti, et saada vastused kõigile küsimustele, mis uue teabega seoses on tekkinud," ütles ta.

Eeskätt tuleks tema sõnul uurida vraki ümbruses merepõhja ja laevavraki asendit ning tuvastada laevakeres olevad vigastused, nende tekkimise iseloom, ajavahemik ja võimalik seos parvlaeva uppumisega.

Ratase sõnul on oluline, et täiendav uurimine oleks sõltumatu, läbipaistev ja usaldusväärne. Samuti on tema kinnitusel tähtis, et protsessi oleksid kaasatud ka hukkunute lähedasi esindavad organisatsioonid.