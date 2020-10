Rootsi valitsus on kinnitanud Eestile, et soovib Estonia laevavraki võimalikus uues uurimises Eesti ja Soomega koostööd teha, samas käib jutt uurimiseks vajalike eeltegevuste läbiviimisest. Rootsi pikaajalise uuriva ajakirjaniku Lars Borgnäsi hinnangul ei nõustu Rootsi nii lihtsalt Eestiga kõiges koostööd tegema.

Pärast seda, kui Eesti valitsus otsustas eelmisel nädalal, et Estonia vrakil tuleks läbi viia uus uurimine, alustades veealustest vaatlustest, jäi välisminister Urmas Reinsalu ülesandeks teavitada sellest oma kolleege Rootsis ja Soomes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Rootsi on kirjalikult vastanud. Rootsis on see kontaktisik siseminister, meie poolt on see Eesti riigisektretär ja Soome poolt on justiitsministeerium. Soome lubas ka kirjalikult vastata. See on kogu informatsioon," ütles Reinsalu.

Oma vastuses kirjutab Rootsi siseminister Mikael Damberg: "Rootsi valitsus kinnitab, et Rootsi soovib Eesti ja Soomega tihedat koostööd teha, et saada selgust küsimustes, mis on tekkinud hiljutise uue informatsiooni valguses".

Ta lisab samas, et "edasised tegevused peaksid olema kooskõlas rahvusvahelise kokkuleppega kaitsta parvlaev Estoniat kui katastroofiohvrite viimset puhkepaika mistahes segavate tegevuste eest".

Pikaaegne Rootsi uuriv ajakirjanik, dokumentalist ja autor Lars Borgnäs ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Rootsi nõustumisest Estoniale sukelduda on väga vara rääkida.

"Minister ütles, et seda ei saa välistada, aga ta ei öelnud, et sukeldumist planeeritakse ja/või et see on üldse võimalik. Ta viitab ka pidevalt eeluurimisele ja sellele, et mistahes uute otsuste tegemisel tuleb selle tulemus ära oodata," selgitas Borgnäs.

Pikalt ka ise ajakirjanikuna Estonia hukku uurinud Borgnäs usub, et Rootsi valitsus püüab edasist uurimist piirata nii palju kui võimalik.

"Siin võib neil vaidlus tekkida eestlastega, kes on valmis korradama laiemat uurimist," sõnas ta.

Rääkides Rootsi meedia kajastusest uue dokumentaali valguses, ütles Borgnäs, et sealne kajastus on võrreldes Eestiga väga neutraalne.

"Rootsi meedia räägib rohkem konkreetsetest sündmustest ja ei võta ise seisukohti. Aga ma arvan, et Rootsi inimestes endis tekitas selle augu leidmine laevakerest küllaltki tugeva reaktsiooni. Ma arvan, et aina rohkem inimesi toetab uue ja sõltumatu uurimise läbiviimist," rääkis ajakirjanik.