Kurm süüdistab Rootsit Estonia huku uurimise takistamises

Parvlaeva Estonia huku juures on väga palju seletamatut ning suur osa neist viitab sellele, et Rootsi võimud on soovinud katastroofi tegelikke põhjusi varjata, ütles valitsuse kunagise uurimiskomisjoni esimees Margus Kurm neljapäeval riigikogus esinedes.