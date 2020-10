Eesti haiglavõrk tugineb suuresti sellel, et meedikud, aga ka abipersonal töötavad mitmes kohas, sest inimesi napib. Mitmes haiglas töötamisega kaasneb oht, et koroonaviirus levib ühest haiglast teise. Seda näitas kevadine kogemus, kui haigestunud hooldaja viis nakkuse edasi oma teise töökohta.

"See on kliinilise erialati väga erinev, osal erialadel on inimeste puudus suurem, osal on see tera väiksem aga gastroleerijatest või mitmes linnas töötajatest või sinna-tänna sõitjatest sõltutakse väga palju," märkis Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Märt Põlluveer. Nii erakorralise meditsiini aga ka kiirabi puhul on kahe tööandja juures töötamine pigem reegel kui erand.

"Me ei räägi siin ainult arstidest ja õdedest, me räägime abilistest, täna võib öelda, et meedikute ristkasutus on aastakümnete pikkune. Seda teemat ei ole kunagi tõstatatud ja kuni kriisi pole, siis ega see ka välja ei tule," tõdes Põlluveer.

Arsti sõnul viirus ise ei liigu, seda kannavad edasi inimesed ja praegu on koroona edasi kandumise oht ühest haiglast teise reaalne. Nii on Ida-Tallinna keskhaigla lisaks ühistranspordi, pidude ja kaubanduskeskuste vältimisele andnud soovituse mitte käia teises haiglas tööl.

"Aga keelata on seda sisuliselt võimatu. Lepitakse sellega, et kui me keelame, siis järelikult see inimene läheb meilt ära ja siis me oleme temast ilma," sõnas arst.

Haiglad on rändtohtritest huvitatud

Ida-Viru keskhaigla ülemarsti Toomas Kariisi sõnul on mitmel pool töötamist soosinud ka haiglad ise, sest oma maja inimesele tuleb normist enamate töötundide eest maksta 1,5-kordset tasu. "Mida aktiivsemalt meedikud liiguvad, seda rohkem on neil kontaktseid ja mida rohkem on kontaktseid, seda suurem on haigestumise korral haiguse edasi andmise võimalus," tõdes ülemarst.

Ida-Viru keskhaigla on mitmes kohas töötamise keelustamist kaalutud alates kevadest. Kariisi sõnul paneks keeld haigla raskete valikute ette. "Kas me oleme ilma töötajata, jätame töö tegemata või peame siiski leppima teatavate ohuteguritega. Meie oleme valdavalt läinud teist teed, aga mitte ka alati," lausus Kariis. Näiteks on mõne töötaja töögraafikut on muudetud nii, et oleks täidetud kahenädalase karantiini nõue.

Ida-Virumaal on uue koroonalaine tulipunkt, peaaegu pooled koroonapatsiendid on sealses keskhaiglas ravil. Kariis ei tea, et teised haiglad oleksid pannud oma tohtreid valiku ette Ida-Virus töötamine ära lõpetada.

"Sellist nulltolerantsi vast kehtestatud ei ole, aga nädal tagasi oli meil juhtum, kus doktor teatas, et ta ei tahaks meile tööle tulla sellepärast, et on teises haiglas töötav ja ta näeb selles ohtu Ida-Viru keskhaiglale. Me olime sunnitud tegema kiired muudatused valvetöö graafikus," ütles Kariis.

Terviseamet alles loeb meedikuid kokku

Terviseamet palus eelmisel nädalal haiglatelt ülevaadet, kui palju nende töötajatest on ametis teistes haiglates. "See on ennetava meetmena, et olla üks samm ees ja saada ülevaade, kus siis tervishoiutöötajad tegelikult töötavad," ütles terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Pille Saar. Kui kahe tööandja juures töötamine on levinud, siis Saare sõnul on ka meedikuid, kel on tööandjaid viis.

Kas meedikutel keelatakse mitmes haiglas töötamine, sõltub koroonaviiruse edasisest levikust. "See on ikkagi terviseameti kriisistaabi otsustada ja teha ettepanek valitsusele, seda ei saa teha üle jala ja tuleb arutada kõiki muid võimalusi. Piirangud on väga ekstreemsed ja tuleb vaadata kindlasti kohalikku olukorda maakondade kaupa," lausus terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Pille Saar.

Kui mitmes haiglas töötamine ei tule enam kõne alla, siis tuleb võrgustunud haiglatel Saare sõnul kokku leppida, kuidas töö nii ümber korraldada, et tagatud oleks nii vältimatu kui ka plaaniline ravi.

Minister on keelu vastu

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on esimene eelistus meedikute eri haiglates töötamist mitte piirata ning loodetakse, et haiglad suudavad täita ohutusnõudeid, sel juhul saaks plaaniline ravi maakondades jätkuda. Kui koroonaviiruse hakkab Eestis ulatuslikult levima, siis võib meedikute töötamise piirangud siiski kõne alla tulla.

"Nii nagu me ei sea Eesti siseselt piiranguid liikumisel ja reisimisel, ei pea ma õigeks, et me hakkame tervishoiutöötajate ristkasutust keelustama," ütles minister. Kiik lisas, et lisaks COVID-19 ohule tuleb arvestada raviteenuste vajadusega kõigil ülejäänud erialadel. "Kui me seame piirangud näiteks Tallinna arstide vastuvõttudele muudes maakondades, siis automaatselt tähendab see väga mitme eriala teenuse kättesaadavuse langemist maakondades. See on oht rahvatervisele, mis on igati võrreldav COVID-19," sõnas sotsiaalminister.