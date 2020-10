Tallinna hotellid pakuvad kuu kaupa majutamist Mustamäe üürikorteri hinnaga

Olukorras, kus välisturism on sisuliselt ära kadunud, on mitmed pealinna hotellid asunud pakkuma majutust kuu aja kaupa. Hotellitoa saab umbes sama hinnaga kui Mustamäel korterit üürides, ent kommunaalkulud, internet ja pesuvahetus on hotellides juba hinna sees.

"Üüri tuba üheks kuuks!" kutsub üles Tallinna kesklinnas asuv neljatärnihotell Hestia Hotel Euroopa. Kuu aega hotellitoas elamist maksab 450 eurot, ent erinevalt Mustamäe korterist ei pea lisaks maksma ei vee, elektri, prügiveo, interneti ega ka kütte eest ja rätikuid ning voodipesu vahetatakse kolm korda kuus. Hommikusööki küll hinnas ei sisaldu, ent toas on ka minikülmik ja veekeedukann, nii et soovi korral saab endale lihtsama hommikusöögi ka otse hotellitoas korraldada.

Kuna pakkumine on väljas olnud alles kaks nädalat, ei saa Hestia tegevjuhi Kaisa Mailendi sõnul veel kokkuvõtteid teha, küll aga on neil kogemus samasuguse pakkumisega kevadise eriolukorra ajast.

Ta tõdeb, et kevadel oli nende täitumus igal juhul väike ja sellest pikaajaline toaüürimine moodustas umbes kümme protsenti. Klientideks olid kas kohalikud, kes vajasid seda töö või eneseisolatsiooniks eraldumise vajaduse tõttu või siis välismaalased, kes olid Eestisse n-ö lõksu jäänud ega saanud tagasi sõita.

"Nemad olid meil ikka mitu nädalat," iseloomustab Mailend.

"Kevadel ei suutnud airBnB oma formaati kiiresti pikemaks peatumiseks ümber muuta, meie reageerisime kiiremini," ütleb ta.

Sügiseks prognoosib ta aga veelgi tagasihoidlikumalt pikaajalist toaüürimist. Samas tõdeb ta, et kui majandusminister Taavi Aasa hinnangul peaksid pealinna hotellid oma teenust muutma, et ellu jääda, siis just seda nad kehvas olukorras teha püüavadki. Ent väga pikalt sellise innovatsiooni tingimustes ellu ei jää - tegemist on siiski pigem asendustegevusega, et midagigi täbarates oludes ette võtta ja loota, et keegi sellist teenust vajab.

Kesklinnast leiab veelgi soodsamaid pakkumisi. Alles augustikuus uksed avanud Citybox Tallinn pakub samuti kuuajalist hotellitoarenti. Nende pakkumine ühekohalisele hotellitoale on 290 eurot kuus, ka lemmikloom on lubatud kaasa võtta. Kahekohalise toa eest tuleb välja käia samuti 450 eurot. Tuba koristatakse kord nädalas. Linad tuleb küll ise ära pesta, ent selleks on olemas pesumasin ja kuivati, mida saab kasutada ilma lisatasuta ja seal saab ka oma riideid pesta. Lisaks saab kasutada mitme toa peale ühist kööki, mis on varustatud külmiku, mikrolaineahju, rösteri, veekeetja ja ühekordsete nõudega. Pakkumist saab kasutada aasta lõpuni.

"Oleme alustanud pikaajalise hotellitubade renditeenusega Covid-19-st tekkinud turuolukorra tõttu. Meie Norras asuvates hotellides on sama teenus ennast õigustanud ning külalised selle hästi vastu võtnud. Pikaajalise rendi vastu on huvi," kinnitas hotelli tegevjuht Teele Lepp.

Ta ütleb, et pikaajalisest rendist on huvitatud kohalikud, kes kas töötavad või õpivad Tallinnas.

Hotellis on 272 numbrituba, kuid veel pole otsustatud, kui paljud neist pikaajalisele rendile antakse.

"Meie Norra hotellides on paljud külalised alustanud kuuga ning peale seda pikendanud järgnevaks kuuks," toob Lepp sama ettevõtte sõsarhotelli pealt näiteks.

Südalinnas, Narva maantee alguses asuv Radisson Park Inn hotell võimaldab neljanädalast majutust kahele praegu 400 euro eest. Lisaks sellele, et hinna sees on kommunaalkulud ja internet, koristatakse tuba ja vahetatakse pesu kord nädalas. Lisaks on hinna sees jõusaali kasutus. Pakkumist saab kasutada aasta lõpuni.

Balti jaamas asuv Go Hotel Shnelli on samuti kuuajalise pakkumise välja töötanud, ent 450-eurone majutus kehtib vaid õpetajatele ja õpilastele. Seevastu kehtib pakkumine kogu akadeemilise õppeaasta jooksul ehk järgmise aasta juunikuuni. Parkimine ja internet on hinna sees.

Need Tallinna südalinnas asuvad pakkumised on soodsamad kui korteri üürimine. Sellise hinnaga saab korterit üürida vaid linnaservas, ent arvestama peab, et seal lisanduvad veel kommunaalkulud ja ka must pesu tuleb endal ära pesta ning toad ise koristada.

Veelgi keerulisem on, kui tahta korterit lühiajaliselt ehk näiteks kuu aja kaupa üürida. Siis on hinnad juba kõrgemad kui südalinna viisakates hotellides.

Hestia Hotel Europa tegevjuht Kaisa Mailend arvab, et korteriüüri pakkumistega nad võistelda ei suuda, sest hotellitoas näiteks kööki pole, ent möönab, et neil on seevastu teised hüved. Ka turvalisuse kaalutlus pole väheoluline - kui ikka mõnes üürikortereid pidavas soliidses majas jääb pea kogu hoone kriisi tulemusel tühjaks, muutub see ka varastele ahvatlevaks, ent hotellis on teenindav personal ööpäevaringselt olemas.