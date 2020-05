Ahtme tööstusalale põlevkiviõlitehast rajada sooviva Corestone Productioni eesmärk on vanade aherainemägede likvideerimise käigus mägedes leiduva põlevkivi väärtustamine. Kohalikud elanikud on aga juba enne õlitehase detailplaneeringu algatamist alustanud ettevõtmise vastu allkirjade kogumist. Protestijate esindaja Sergei Butšinski pöördumist arutati esmaspäeval Riigikogu keskkonnakomisjonis.

"Komisjonis öeldi, et olukord tuleb meil omavalitsusega klaarida kohapeal. Hea oli kokkusaamine aga seepärast, et komisjoni liikmed ei saa tulevikus öelda, et nad polnud teemaga kursis. Kuna koosolekust tehti otseülekanne ja kaasa rääkisid ka erinevate ametite esindajad, siis usun, et tulevikus kõik osapooled jälgivad teemat tähelepanelikumalt," sõnas Butšinski.

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko hinnangul on linnavõimude ja osa elanike vastasseis tekkinud sellest, et inimesed ei mõista, et detailplaneeringu algatamine ei tähenda nõusoleku andmist tehase rajamiseks. Linnapea sõnul ei taheta aru saada, et teema põhjalikum käsitlemine annaks arendaja plaanidest parema ülevaate. Linna juht avaldas Riigikogu keskkonnakomisjonis arvamust, et isegi kui volikogu planeeringu algatab, siis kinnitamiseni see ei jõua.



"Kuna juba praegu on selline elanike vastuseis, siis kui me paneme teema avalikule arutelule, see vastuseis kuhugi ei kao. Ja ma arvan, et kui see vastuseis on nii kõrgel tasemel, siis see mõjutab ka detailplaneeringu vastuvõtmist," arvas linnapea.

Ljudmila Jantšenko tunnistas, et Ahtme tehase detailplaneeringu algatamisega pole aktiivselt tegeldud, kuna loodeti, et rahva vastuseisu nähes kaob arendajatel soov tehase plaanidega edasi minna.

Ahtme taaskäitlustehase rajamise eestvedaja Keit-Neal Saluveer kinnitas ERRile, et Corestone'i äriplaan pole muutunud ja omavalitsuselt oodatakse endiselt otsust detailplaneeringu algatamise kohta.