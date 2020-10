ERR Mägi-Karabahhis: lahingud jätkusid rahutaotlustest hoolimata

Neljapäeval sattus mitu korda tule alla Karabahhi pealinn Stepanakert ja suuruselt teine linn Šuši.

OSCE niinimetatud Minski grupp, mille kaaseesistujad on USA, Venemaa ja Prantsusmaa, teeb jõupingutusi, et sundida konflikti pooled ehk Azerbaidžaan ja Armeenia läbi rääkima. Praegu on eesmärk saavutada kui mitte rahu, siis vähemalt vaherahu.

Armeenia pealinnas Jerevanis loodeti neljapäeval leida võimalusi sõjategevuse peatamiseks.

Teoreetiliselt see on võimalik, sest agressioon Karabahhi ja Armeenia vastu on juba pikale veninud. Ma arvan, et selle nimel teevad rahvusvahelised organisatsioonid ja riigid väga palju tööd. Ma arvan, et see on põhimõtteliselt võimalik," ütles politoloog Suren Sargsian.

Armeenlased on vaherahuks valmis, kuid aserbaižaanlased pigem mitte. Aserbaidžaan pommitas neljapäeval Šuši linnas asuvat katedraali, kus sai vigastada mitu ajakirjanikku.

Armeenlased on pettunud ka Minski grupis, sest lootus oli, et grupi abiga saavutatakse kokkulepe vaherahuks.