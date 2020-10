Stepanakert on mõnus ja ilus linn, eriti kui taevast ei kuku rakette. Vaherahu jõustus laupäeva keskpäeval ning Stepanakertis on rahulik. Kuid 50 kilomeetrit lõuna pool käivad veel tulised lahingud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Stepanakerti elanik Alvina küpsetas leiba enne sõda, sõja ajal raketitule all ja küpsetab ka edasi. Viimane kord kõlas Stepanakertis õhuhäire laupäeva keskpäeval - samal ajal kui pidi jõustuma vaherahu.

"Kõik meie lapsed sõdivad seal. Minu poeg ja tema kaks poega. Me ootame neid ja loodame võidu peale," rääksi Alvina.

Kuigi mõnes kohas rindel sõjategevus veel käib, peetakse vaherahu saavutamist Karabahhis suureks asjaks.

"Azerbaidžaani jaoks see on sõda territoriaalse terviklikkuse nimel. Armeenia jaoks on see sõda elu ja surma küsimus. Kaotus tähendaks katastroofi Karabahhi armeenlaste jaoks ja vaikset hääbumist Armeenia riikluse jaoks. Selles olukorras ei ole Armeenial muud võimalust kui maksta hinda, mida see sõda nõudis," kommenteeris politoloog Ratšja Arzumanjan.

Ametlikel andmetel hukkus kahe nädala jooksul 404 Armeenia ja Karabahhi sõdurit. Alvina poeg jäi ellu ja vahepeal helistab talle rindelt. Seda, et vaherahu peaks, Alvina ei usu.

"Me ei usu. Nad on sellised barbarid, et nad on kõigeks võimelised. Me ei tea, mis edasi saab," sõnas ta.