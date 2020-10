EL-i 27 liikmesriigi diplomaadid kiitsid heaks meetmed, mille olid eelmisel nädalal pakkunud välja Prantsusmaa ja Saksamaa, kelle sõnul on Venemaa Navalnõi mürgitamises süüdi.

Karistatavate nimesid ei tehta teatavaks enne, kui sanktsioonid on neljapäeval seaduslikult kehtima hakanud.

Euroopa riigid on korduvalt nõudnud Venemaalt mürgitamise uurimist ning eelmisel nädalal tõdesid Prantsusmaa ja Saksamaa ühisavalduses, et Kreml ei ole juhtunule usutavat seletust pakkunud.

Sanktsioonide kasuks otsustati pärast seda, kui Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) eelmisel nädalal kinnitas, et Navalnõilt Saksamaal võetud proovid sisaldasid Novitšoki rühma kuuluvat närvimürki. Sellega kinnitati nii Saksamaa kui Rootsi ja Prantsusmaa laborite analüüsitulemust.

Poliitilise kokkuleppe Venemaa karistamises saavutasid esmaspäeval EL-i välisministrid.

Saksa välisminister Heiko Maas ütles, et OPCW uurimistulemuste valguses on nüüd objektiivselt selge, et tegemist oli rahvusvahelise õiguse ja keemiarelvade keelustamise konventsiooni rikkumisega, mis ei saa jääda tagajärgedeta.

EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell püüdis Vene välisministrit Sergei Lavrovi Navalnõi juhtumi asjus survestada veel teisipäeval telefonivestluses, nõudes kuriteo põhjalikku ja läbipaistvat uurimist ning koostööd OPCW-ga.

Kreml: me ei ole valmis taluma sellist kohtlemist

Venemaa ei ole valmis taluma Euroopa Liidu poolt sellist kohtlemist, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kolmapäeval, kommenteerides EL-i otsust kehtestada kuuele Vene kodanikule Aleksei Navalnõi mürgitamise eest sanktsioonid.

Venemaa on alati soovinud võrdsete dialoogi Euroopa Liiduga ega ole valmis suhtumiseks, mida väljendab Brüssel Navalnõiga seotud intsidendi valguses, ütles Vene presidendi pressiesindaja kolmapäeval.

Venemaa lubas omapoolseid sanktsioone

Venemaa välisminister Sergei Lavrov lubas, et Venemaa vastab sanktsioonid kehtestanud Euroopa Liidule omapoolsete meetmetega.

"Me vastame sümmeetriliselt, vastavalt diplomaatilisele praktikale," ütles Lavrov usutluses Vene raadiojaamadele.

"Me ilmselt peame lihtsalt ajutiselt lõpetama suhtluse nende inimestega Läänest, kes vastutavad välispoliitika eest ega mõista vajadust pidada dialoogi lugupidavalt," ütles Lavrov välispoliitikakonverentsil Moskvas.

Lavrov juhtis tähelepanu Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni hiljutistele avaldustele, kus ta on välistanud partnerluse Venemaaga.

"Venemaa tahab aru saada, kas praegustes oludes on üldse võimalik EL-iga asju ajada," lisas Lavrov.

Navalnõi kukkus kokku 20. augustil lennul Siberist Moskvasse. Kaks päeva hiljem toimetati ta koomaseisundis Berliini Charite kliinikusse.

Läinud nädalal kinnitas Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW), et Navalnõilt Saksamaal võetud proovid sisaldasid Novitšoki rühma kuuluvat närvimürki.

Lääs on kutsunud Venemaad mürgitamist uurima, kuid Moskva on sellest seni erinevaid ettekäändeid kasutades keeldunud.