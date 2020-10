ERJK likvideerimine on pausil ja kohtuistung Keskerakonnaga lükkus edasi

ERJK aseesimees Kaarel Tarand ütles ERR-ile, et kohtuistung Keskerakonnaga lükati edasi novembri lõppu, sest üks kaitsja haigestus.

Tarand sõnas, et vahepeal arenguid selles teemas olnud pole ning tuleb ootama jääda kohtuvaidluse tulemust.

Istung peaks Tarandi sõnul toimuma 20. novembril.

ERJK laialisaatmise eelnõu seisab sahtlis

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik ütles ERR-ile, et erakonnaseaduse muutmise eelnõu on komisjonis n-ö sahtlis, kuid sellega pole pärast suve edasi tegeletud.

"Kas sellega tegeletakse edasi või mitte sõltub poliitilisest tahtest. Ma ei oska pead anda, aga tahe ilmselt on," sõnas Korobeinik.

Korobeinik lisas, et pole arutletud sotside 50 000 muudatusettepaneku üle, kuid võib eeldada, et kui eelnõuga edasi minnakse, siis need grupeeritakse ära ja kõiki ettepanekuid eraldi hääletusele ei panda.

Tarand ütles, et ka järelevalvekomisjonini pole jõudnud ühtegi uut arengut ERJK laialisaatmise plaani osas.

"Nii, nagu see eelnõu tekkis valitsuskoalitsioonil, ilma, et keegi oleks komisjoni või selle liikmeid oma kavatsustest informeerinud või nõu küsinud, nii on see ka olnud selles järgnevas faasis," sõnas Tarand.

Komisjoni aseesimees selgitas, et konkreetse eelnõu osas pole temale teadaolevalt ka valitsuskoalitsioonis üksmeelt ning valitsus on end sellest küsimusest distantseerinud.

"See ei kuulu hea õigusloome tavade hulka, et asjaosalistega ei räägita läbi," sõnas Tarand.

ERJK jätkamine on Tarandi hinnangul vajalik

ERJK töö tulemus on Tarandi sõnul oluline, sest see näitab ka Euroopa Liidu siseselt, kuidas riigid toime tulevad ning milline on poliitilise korruptsiooni tase.

"Siin nüüd ongi küsimus, kas me tahame, et kõik oleks aus või näiks aus või me tahame et meie maine rahvusvaheliselt saaks kahjustada," sõnas Tarand.

Tarand tõi välja, et kõige raskem on ebaausaid annetusi uurida just kolmandate isikute kaudu, kellel pole mingit kohustust oma aruandeid esitada, sest ERJK saab nõuda dokumente ainult erakondadelt või valimisliitudelt.

"Midfieldi asjaga läks ka nii kaua aega sündmustest endist, /---/ sest meil võis olla aimdus, kuidas midagi valesti on, aga Pettai ise tuli asjadega lauale, kui seis hapuks läks," selgitas Tarand.

ERJK tegi eelmise aasta veebruaris Keskerakonnale ettekirjutuse tagastada OÜ-le Midfield 1,28 miljonit eurot, mis puudutab tehinguid reklaamiärimees Paavo Pettaiga ja mis on komisjoni hinnangul käsitletavad keelatud annetusena.

Keskerakond pöördus ERJK otsuse vastu kohtusse ning esmane kohtuistung pidi toimuma 21. septembril.

Selle aasta mais esitasid valimisliidu erakonnad erakonnaseaduse muutmise eelnõu, mille tulemusena kaoks ERJK. Komisjoni ülesanded võtaks üle aga riigikontroll.

Juuni alguses läbis eelnõu riigikogus esimese lugemise, kuid sotsid esitasid sellele 50 000 muudatusettepanekut.

Enne riigikogu suveavaheajale minekut ütles endine põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa (EKRE), et eelnõu menetlemisega jätkatakse sügisel.

Seni pole aga Midfieldi kohtuasjas ega ERJK laialisaatmise eelnõu menetluses arenguid olnud.