Leedus on koroonaviiruse diagnoosi saanud ühtekokku 7041 inimest. Viiruse tagajärjel on surnud 112 inimest.

Riigis on praegu 3862 aktiivset koroonanakkust. Tervenenud on 3035 inimest. Isolatsioonis viibib 34 269 inimest. Leedus on seni tehtud 877 398 COVID-19 testi, neist 8628 viimase ööpäeva jooksul.

Lätis tehti viimase ööpäeva jooksul 4759 testi ning neist 3,1 protsenti olid positiivsed.