Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles pärast koalitsiooninõukogu, et olukord on koalitsiooni sees keeruline ning seda tõdevad kõik osapooled. "Kui seis on keeruline, siis on küsimused lahendamata," ütles Ratas lisades, et osapooled töötavad siiski lahenduse leidmise suunas.

Rahandusminister ja EKRE esimees Martin Helme ütles, et vaidlus on üleval väärtusküsimuses ja selles, kes on põhjustanud pinged. "Nii nagu peaminister ütles, ju me otsime väljapääsu," ütles ta.

"Väljapääs ei ole muutused meie valitsusdelegatsioonis," rõhutas Helme.

"Meil on diametraalselt erinev nägemus sellest, kas öeldi midagi valesti või ei öeldud," lisas Helme.

Helme ütles veel, et kuigi olukord on endiselt keeruline, leiavad koalitsiooni osapooled, et tänasel valitsuskoalitsioonil on veel mitmeid häid põhjuseid jätkamiseks.

"Meie põhiline etteheide on, et koalitsioonipartnerid tulid meid väärtusküsimuses agressiivselt ründama, see asi kindlasti peab lakkama," sõnas Helme.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder märkis, et osapooled peavad läbi rääkima ja pingetele tuleb leida lahendus. Seederi sõnul jätkub arutelu teisipäeva hommikul.

Valitsuskriisi tekitas siseminister Mart Helme (EKRE) intervjuu Deutsche Wellele, milles ütles, et geid võiksid joosta Rootsi, sest seal vaadatakse neile viisakamalt kui Eestis.

Peaminister Jüri Ratase reaktsioon intervjuule oli kriitiline. Ta ütles, et Mart Helme sõnavõtt on probleemne ning on tekitanud poliitilise kriisi.

EKRE esimees Martin Helme ütles esmaspäeval, et EKRE usaldus peaministri vastu on küsimärgi all. Tema sõnul ründas Keskerakond EKRE-t koordineeritult ning "selja tagant".

Nii Mart Kui ka Martin Helme kinnitasid enne koalitsiooninõukogu koosolekut, et Mart Helme tagasiastumine ministrikohalt on välistatud.