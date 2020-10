EKRE ja Keskerakond ei jõua valitsuskriisi tekitajas kokkuleppele

Rahandusminister ja EKRE esimees Martin Helme ütles, et teisipäeval valitsuskriisile lahendust ei leitud ning EKRE-l ja Keskerakonnal on erinev nägemus sellest, kes valituskriisi tekitas.

"Me räägime edasi. See on ka alati hea märk, kui tüli on suur. Meil on üks pikem istumine homme. Täna on kõigil päevakava tihe," ütles Helme ERR-ile.

"Neid teemasid, mis on omavahel puntrasse sõlmunud on rohkem kui üks. Need on väärtusteemad, on ka mingite eelnõude takerdumised, mis on ka seotud väärtusteemadega. Ja on ka küsimus selles, et väga erinev nägemus on asjast, kes üldse on põhjustanud probleemi. Seda pundart tulebki tasapisi arutada," rääkis Helme.

Helme kinnitas, et ka abielureferendumi teema on üks osa sellest, mille üle osapooled arutlevad. Ta ütles, et sellest loobumine ei saa kõne alla tulla.

Helme sõnul on ta ka endiselt seisukohal, et Mart Helme tagasiastumine siseministri kohalt ei ole variant.

Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et pinged on jätkuvalt üleval ja endiselt on plaanis neile lahendus leida.

"Tuleb olla üle vastastikustest isiklikest emotsioonidest," ütles Seeder.

Seederi sõnul lisab valitsuskriisi pingeid ka ajakirjanduse tegevus.