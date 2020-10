Dokumendis tuuakse välja, et Biden oli juba Barack Obama asepresidendina Balti julgeoleku eest seisja.

Meeskond märgib et Joe Biden saadab presidendina tugeva sõnumi Venemaale, et NATO liiget ei tohi kiusata. "Joe Bideni pikaajaline toetus Balti riikidele ning usk USA pühendumusse meie liitlastesse on tugevalt vastupidine Donald Trumpiga, kes on seadnud NATO liitlassuhete väärtuse kahtluse alla," seisab dokumendis.

Oma visioonis lubab Biden vankumatult toetada NATO liitlasi. "Vastupidiselt Donald Trumpile, kes on seadnud alliansi väärtuse kahtluse alla ning kord ka Balti riigid Balkanimaadega segi ajanud."

Biden lubab jätkata ka Euroopa heidutusalgatusega (EDI), mille kaudu makstakse USA ja NATO sõjaväelaste paigutamise eest Balti riikidesse, et hoida ära Venemaa sissetung. "Ta ei kasuta fondi Mehhiko müüri ehitamise maksmiseks nagu president Trump tegi, kui ta suunas juba heidutusalgatuse jaoks eraldatud 770 miljonit dollarit ümber," lisatakse visioonis.

Samuti öeldakse dokumendis, et Biden on jätkuvalt vastu Nord Stream 2-le. Bideni sõnul suurendab Nord Stream 2 Euroopa sõltuvust Vene gaasist ning muudab Euroopa Venemaa väljapressimise ees kaitsetuks.