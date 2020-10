USA-s registreeriti ööpäevaga 83 757 koroonapositiivset, mis on üle 6000 nakatunu rohkem kui riigi senine rekord.

Eelmine rekord ehk 77 362 nakatunut ööpäevaga pärines 16. juulist.

Viirusestatistikat pidava Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on Ühendriikides registreeritud kokku ligi 8,5 miljonit nakkusjuhtu ja COVID-19 tagajärjel on surnud 223 995 inimest. Arvud on suurimad maailmas.

Uudisteagentuuri AFP andmetel on nakatumismäär viimasel ajal tõusnud 35 osariigis. Eriti hoogsalt levib viirus põhjapoolsetes ja kesklääne osariikdes.

Ööpäevane koroonasurmade arv on püsinud sügise algusest peale üsna samal tasemel, keskmiselt sureb USA-s iga päev koroonaviiruse tõttu 700-800 inimest

Worldometeri järgi on Ühendriikides miljoni inimese kohta 26 400 nakkus- ja 690 surmajuhtumit. Eestis on vastavad arvud 3279 ja 55.