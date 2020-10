Viimase 24 tunni jooksul suri kaks koroonahaiget vanuses 75-85 aastat.

Lätis on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 4678 inimest, neist 1357 on paranenud. Surnud on 56 haigestunut.

Teste tehti ööpäeva jooksul 4458, positiivseid oli neist 4,7 protsenti.

Leedus lisandus ööpäevaga 415 uut koroonanakkuse juhtu

Leedus lisandus viimase ööpäevaga 415 uut koroonanakkuse juhtu, teatas pühapäeval riiklik rahvatervise keskus.

Leedus on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 9993 inimest.

COVID-19 tagajärjel on Leedus surnud 134 inimest, veel 46 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel.

Leedus on praegu 5740 aktiivset haigusjuhtu, 4073 inimest on COVID-19-st tervenenud.

Praegu on isolatsioonis 31 525 inimest.

Viimase ööpäevaga tehti Leedus 5266 koroonatesti.

Soomes sai ööpäevaga koroonadiagnoosi 196 inimest

Soome tervishoiuamet teatas pühapäeval 196 uuest koroonanakkuse juhtumist viimase ööpäeva jooksul.

Viimase kahe nädalaga on lisandunud 2850 nakkusjuhtu ehk 534 võrra rohkem kui eelnenud kahe nädalaga. Nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul on 44,6.

Soomes on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 14 848 inimest. COVID-19 tagajärjel on surnud 353 inimest.

Venemaal tuvastati ööpäevaga üle 16 000 koroonasse nakatunu

Venemaal leidis viimase ööpäeva jooksul kinnitust 16 710 uut koroonaviirusesse nakatumise juhtu, COVID-19 tõttu suri 229 inimest, teatas pühapäeval kriisistaap.

Reedel teatati rekordarvust – 17 340 nakatumisest, laupäeval langes see 16 521-le.

Kõrgeim on nakkusjuhtude arv endiselt pealinnas Moskvas, kus viimase ööpäeva jooksul tuvastati 4455 uut koroonajuhtu. Suri 68 COVID-19 haiget.

Venemaal on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 1 513 877 inimest, haigus on nõudnud 26 050 elu.