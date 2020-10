Joe Biden rõhutas taaskord, et Valge Maja koroonaviiruse vastane võitlus on olnud läbikukkumine. Donald Trump aga lubas, et vaktsiin on peagi kohal, lisades et elu ei saa seisma jääda.

"Meil ei ole valikut. Me ei saa ennast keldrisse kinni panna nagu Joe," ütles Trump. "Tal on võimalik ennast kinni panna. Ta on ilmselgelt kuskil palju raha teeninud, aga talle meeldib keldris elada. Inimesed ei saa seda teha. Muuseas, mina presidendina ei saanud seda teha."



Biden vastas, et majandust ei saa enne avada, kui viirus on kontrolli all, aga kui avada, siis tuleb inimestele anda võimalus seda teha turvaliselt. "Näiteks, koolid vajavad palju raha avamiseks."

Hiina ja Hunter Bideni tegvevus

Samuti rääkisid kandidaadid, kuidas peaks Hiinat karistama selle eest, et nad ei jaganud koroonaviiruse leviku kohta läbipaistvat informatsiooni.

"Ma sunniksin Hiinat mängima rahvusvaheliste reeglite järgi, mitte nagu praegune president," ütles Biden. "Ta on tekitanud olukorra, kus kaubandusdefitsiit Hiinaga on kasvanud, mitte langenud."

"Hiina maksis 28 miljardit dollarit. Kas sa tead, kuidas nad seda tegid, Joe? Nad vähendasid oma valuuta väärtust ja maksid. Kas sa tead, kes said selle raha? Meie põllumehed. Meie suurepärased põllumehed, kes olid nende sihtmärgiks. Sa ei nõudnud neilt kunagi midagi," vastas Trump.

Endine asepresident Biden pidi rääkima ka oma poja Hunter Bideni äritegevusest Hiinas ja Ukrainas, mis on tekitanud korruptsioonikahtlusi.

"Ta on USA asepresident ja tema poeg ja kaks venda saavad rikkaks," märkis Trump. "Nad on nagu tolmuimejad, kes imevad raha välja igalt poolt, kus ta käib."

Biden ütles, et pole kunagi oma elus saanud välisallikatest pennigi.

Vahetult enne debatti ilmus USA-s meediasse uut infot Bideni poja Hunter Bideni suhetest Hiina ettevõtetega, mis tekitasid taas küsimuse, kuivõrd on poeg isa positsiooni ja nime korruptiivselt ära kasutanud.

Biden ei jäänud võlgu, väites, et Trump maksis Hiinas 50 korda rohkem makse kui USA-s: "Tal on seal salajane pangakonto, ta ajab hiinlastega äri ja siis räägib, et mina võtan neilt raha."

Trump: keegi pole olnud Venemaa vastu karmim kui mina

Väitluses oli tähtsal kohal välispoliitika, vabariiklasest president Donald Trump rõhutas oma valitsuse tuge Ukrainale ja ütles, et keegi pole olnud Venemaa vastu karmim kui tema.

Trump süüdistas Bidenit selles, et Barack Obama administratsioon lubas Venemaal hõivata Ukrainalt Krimmi poolsaare.

Ühtlasi väitis Trump, et Biden on saanud venelastelt raha.

"Ma arvan, et sa võlgned selgituse Ameerika rahvale," ütles Trump oma vastase korrumpeeritusele vihjates.

Biden eitas süüdistust kategooriliselt.

Seejärel viis Trump jutu Bideni poja Hunter Bideni ärile Ukrainas. Endine asepresident vastas, et tema poja äris ei ole midagi ebaeetilist olnud.

Biden viis jutu rassisimile

Biden rääkis ka sellest, et Ühendriikides esineb institutsionaalset rassismi, millega tuleb tegelda.

Trump kordas oma tuntud väidet, et on teinud mustanahaliste heaks rohkem kui üksi president pärast Abraham Lincolni. Ta süüdistas Bidenit ka seoses selle toetatud 1994. aasta kriminaalseadusega, mis lisas mustanahaliste vanglakaristusi.

Biden möönis vigu, kuid juhtis tähelepanu Trumpi retoorikale, mida on tema sõnul tõlgendatud kui välismaalaste vastast ja valgete ülemvõimu toetajaid soosivat.

"Olen kõige vähem rassistlik isik siin hoones," vastas president.

Trump meenutas, et Biden oli asepresident alles mõne aasta eest ja pürib riigipeaks, sest Obama ja Biden ei teinud head tööd. "Ütled, et tahad teha seda ja teist. Miks sa ei teinud seda, kui olid kaheksa aastat asepresident?" küsis Trump.

"Sest meil oli vabariiklaste kongress. See on vastus," pareeris Biden.

Vaidlesid Põhja-Korea teemal

Trump ütles, et eelmise riigipea Barack Obama administratsioon jättis endast suhetes Põhja-Koreaga maha segaduse.

Trumpi sõnul hoidis ta ära sõja, mis ohustanuks miljoneid elusid. Ta märkis, et Obama oli talle öelnud, et peab Kim Jong-unist lähtuvat võimalikku ohtu üheks riigi suurimaks julgeolekumureks, hoiatades muu hulgas tuumasõja eest.

Demokraatide nominent Joe Biden ütles, et Trump legitimeeris kõrilõikaja, kohtudes ja arendades suhteid Kimiga.

"Ta rääkis oma heast semust, kes on kõrilõikaja," lausus Biden Põhja-Korea noore liidri kohta.

Trump vastas sellele, et Kim ei kohtunud Obamaga, sest talle demokraadist president ei meeldnud, kinnitades: "Omada häid suhteid teiste riikidega on hea asi."

Bideni sõnul võiks sama hästi öelda, et Ühendriikidel head suhted Hitleriga enne invasioone, mis viisid Teise maailmasõjani.

Biden lisas samas, et on samuti valmis Kimiga kohtuma, öeldes, et selle tingimuseks oleks Pyongyangi jõupingutused Korea poolsaare tuumavabaks muutmisel.

Kahe minuti reegel

Sel korral olid kandidaatide mikrofonid vaigistatud ajaks, kui konkurent moderaatori küsimuse kahe minuti jooksul vastas. Vaba väitluse ajal olid mõlema mikrofonid sees.

Muutus tehti pärast seda, kui esimene debatt oli teineteisele lakkamatu vahelerääkimise tõttu kaootiline ja raskesti jälgitav.