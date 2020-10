Olukord Vene-Valgevene liidu läänepiiril on jätkuvalt ärev ning seepärast on julgeoleku kindlustamine seal Venemaa prioriteet, teatas kaitseminister Sergei Šoigu.

"Liitriigi läänepiiril püsib rahutu olukord, NATO jätkab seal oma ettenihutatud üksuste suurendamist," ütles Šoigu teisipäeval peetud Venemaa ja Valgevene kaitseministeeriumi ühiskolleegiumi istungil, mis toimus video vahendusel.

"Regioonis kujunenud sõjalis-poliitilise olukorra, aga ka uute ohtude, eelkõige rahvusvahelise terrorismi tõttu peab Venemaa kaitseministeerium liitriigi sõjalise julgeoleku tagamist üheks oma prioriteetseks ülesandeks," teatas Vene kaitseminister.

Šoigu sõnul täiustab NATO oma sõjalist taristut, suurendab materiaal-tehniliste varude, relvastuse ja sõjatehnika hulka Vene-Valgevene liitriigi piiri lähistel.

Vene kaitseministri väitel tugevneb regioonis, piiril Valgevenega, USA raketitõrje võimekus ning selle stardiseadeldisi võib kasutada ka ründerelvade väljatulistamiseks. "Hoolimata pandeemiast ei kahane ka bloki sõjaliste õppuste intensiivsus," lisas Šoigu.

Valgevene kaitseminister Viktor Hrenin teatas omalt poolt, et Valgevenega piirnevates riikides suureneb NATO õppuste arv, kasvab USA vägede kohaolek. "Viimaste aastate jooksul on NATO roteeruvate vägede arvukus Valgevene naaberriikides suurenenud rohkem kui 17 korda ja on jõudnud 10 000 sõjaväelaseni," ütles Hrenin.

Venemaa ja Valgevene kaitseministeeriumite teisipäevasel kohtumisel oli kavas arutada ühisõppuste Zapad-2021 korraldamist ning regionaalse väegrupeeringu kasutamist kuni 2025. aastani, öeldi hommikul avaldatud pressiteates.