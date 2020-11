Bidenit näeks järgmise USA presidendina 48,3 protsenti ja Trumpi 19,3 protsenti küsitlusele vastanutest.

Ligi kolmandik ehk 32,4 protsenti ei osanud oma eelistust öelda.

Norstat Eesti viis küsitluse läbi 27. oktoobrist 2. novembrini ja sellele vastas üle Eesti 1000 kodanikku. Neist 850 telefoni ja 150 veebi teel.

Kui vaadata küsitluse sotsiaaldemograafilisi alajaotusi, siis on Bideni toetus üldtoetusest kõrgem naiste ja Trumpil meeste seas. Naistest toetab Bidenit 50 protsenti ja meestest 47 protsenti. Trumpi toetab meestest 24 ja naistest 16 protsenti.

Bideni toetus venelaste seas 22 protsenti

Eestlastest vastajatest näeks Bidenit USA presidendina 54 ja Trumpi 18 protsenti.

Vene rahvusest vastajate esimene eelistus on aga Trump 26 protsendiga, Bidenit toetab neist vaid 22 protsenti. Vene rahvusest vastajate seas on siiski selgelt enim ehk 51 protsenti neid, kes ei osanud oma eelistust öelda. Ülejäänud Eestis elavatest muust rahvusest kodanikest toetab Bidenit 43 ja Trumpi 22 protsenti.

Bidenil on suurem toetus nooremate ja keskealiste vastajate seas. Näiteks 18-24-aasta vanustest eesti elanike seas on tema toetus 56 protsenti, Trumpil aga 16 protsenti. Seevastu vanuserühmas 50-64 on Bidenil toetajaid 45 ja Trumpil 22 protsenti. Siiski on kõigis vanuserühmades Bidenil toetajaid rohkem.

Üldtoetusest rohkem on Bidenil toetajaid Põhja-Eesti (Harjumaa ja Lääne-Virumaa) ja Lääne-Eesti (Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa) elanike seas - protsendid vastavalt 55 ja 51. Ida-Viru elanikud toetavad aga rohkem Trumpi (36 protsenti) kui Bidenit (28 protsenti). Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti vastajate seas on toetusnumbrid üsna samad, mis kandidaatide üldtoetus.

Bidendil on Eestis üldtoetusest rohkem toetajaid kõrgharidusega vastajate ning Trumpil alg- ja põhiharidusega vastajate seas.

Ametitest on Bidenil tohkem toetajaid üliõpilaste, spetsialistide, juhtide ja ettevõtjate seas. Trumpil aga tööliste ja pensionäride seas.

Vastajate sissetulekute põhjal on Bidenil Eestis rohkem toetajaid keskmise ja kõrgema sissetulekuga vastajate ja Trumpil madalama sissetulekuga vastajate seas.