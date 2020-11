Seeder: ka 50/50 tulemus abieluhääletuse teemal annab selguse

"Ega see rahvahääletus lõpuks ei lahenda kõiki Eesti ühiskonna ees seisvaid probleeme ja pingeid. Küll aga annab ta teatud selguse, mis peaks looma selle olukorra, et see päevapoliitiline kemplemine erinevate erakondade vahel peaks kindlasti vaibuma," ütles Seeder ERR-ile.

"Ka 50/50 annab meile teadmisi ja siis on pall poliitikutel mõtlemaks, kuidas edasi. Ka see on suur samm selles protsessis edasi. Siis me teame, et ka Eesti rahvas on täpselt pooleks ja siis tuleb juba poliitikutel vastavalt ka käituda, läbi rääkida teadmisega, et Eesti rahvas on selles täpselt polariseerunud pooleks ja see on uus teadmine meil. Nii et ma arvan, see selgus on vajalik poliitikutele, et edasi kujundada oma järgmisi samme," selgitas Seeder.

Seeder: koalitsioonileppes räägitakse rahvahääletusest

Seeder rõhutas, et jutt on rahvahääletusest, sest nii on koalitsioonilepingus kirjas. Keskerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik ütles aga eelmisel nädalal, et tegemist on rahvaküsitlusega.

Tema sõnul tuleb ka selgeks teha, mis tähendus sellel rahvahääletusel on. "Mis on see õiguslik tähendus? Kas ta on siduv hääletus või ta ei ole siduv? Ja kui on siduv, siis mis ulatuses ja mil määral? Selles osas on siin juristidel erinevaid arvamusi ja see vaidlus on ka vaja selgeks vaielda. Need ei ole koalitsioonisisesed erimeelsused, vaid need on erinevad tõlgendused praegu kehtivale õigusruumile Eestis," rääkis Seeder.

Seedri sõnul jätkavad koalitsioonipartnerid järgmisel nädalal küsimuse sõnastuse arutamist, eelmisel nädalal EKRE välja pakutud variandid Seedrile ei sobi, sest need ei ole juriidiliselt korrektsed ja üheselt mõistetavad.

"Isamaa fraktsioon arutab ka seda esmaspäeval kindlasti, aga me võime juba ette öelda, et need pakutud variandid sellisel kujul sobilikud ei ole. Kindlasti mitte. Tuleb kindlasti mingisugune teistsugune sõnastus, aga mina praegu küll siin avalikkusele omapoolset uut sõnastust välja ei paku, vaid seda on vaja arutada koalitsiooni sees, siis on vaja ka juristide ning ekspertidega läbi rääkida, et see sõnastus oleks vettpidav juriidilises mõttes," lausus Seeder.