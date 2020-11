Madison USA-st: Trumpi käekiri on Eestile juba teada

Washingtonis USA presidendivalimisi jälgiv Eesti eurosaadik Jaak Madison (EKRE) ütles, et kui Donald Trump peaks presidendivalimised võitma, on tema käekiri Eesti jaoks juba teada ning Eesti julgeolekuhuvid on ka USA huvid.

Madison kohtus USA-s nii Donald Trumpi advokaadi Rudolph Giulianiga kui ka Donald Trumpi endise kampaanianõuniku Steve Bannoniga.

Madison rääkis, et Bannon oli Trumpi võidu suhtes palju optimistlikum kui tema ise. "Ma pigem ootan enne tulemuse ära, kui hakkan hõiskama," ütles Madison.

"Giulianiga me rääkisime korruptsiooni skandaalidest, Bideni skandaalidest, sellest, kuidas Ameerika ja Euroopa meedia, ka Eesti meedia on vältinud tahtlikult Joe Bideni poja korruptsiooniskandaali, mis puudutab Ukrainat," ütles Madison.

Madisoni sõnul tuli Giulianiga jutuks ka Louie Freeh. Giuliani nimetas Madisoni sõnul Freeh´d oma väga heaks sõbraks ja lähikondlaseks.

Madison vaatas mõlema presidendikandidaadi pöördumist ja ütles, et Bideni kõne oli Trumpi omast ettevaatlikum, samal ajal kui Trump oli enesekindlam ja jõulisem. Siiski ei olnud Madisoni hinnangul Trump veel oma võidus täiesti veendunud.

Madison rääkis, et kui võidab Trump, siis on Eesti jaoks tema käekiri juba teada. "Eesti jaoks on täiesti normaalne, et iga riik võitleb enda huvide eest. Ja samas Eesti huvid on ka Ameerika huvid, kui vaadata meie paiknevist ja meie regiooni," rääkis Madison.

Joe Bideni puhul seadis Madison kahtluse alla tema võimekuse seista vastu Hiinale või Venemaale.