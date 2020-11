Kui Ameerika Ühendriikide presidendiks saab ka Joe Biden, siis see ei tähenda, et USA ja Euroopa suhted paraneksid üleöö, ütles Leedu endine president Dalia Grybauskaite.

"Eneseisolatsioon ja paljudest rahvusvahelistest organisatsioonidest lahkumine muutis ju ka USA-d ennast. Nii, et kui Biden ka saaks presidendiks, siis oleks keeruline kõike viivitamatult muuta," rääkis Grybauskaite Leedu raadiole usutluses, mida vahendas rahvusringhäälingu portaal.

President Donald Trumpi nelja-aastane ametiaeg on toonud ebakindlust ja pingeid, kuid USA on endiselt oluline tegija Balti regiooni julgeoleku tagamisel, tõdes Grybauskaite, kes oma kahe ametiaja (2009-2019) jooksul on kohtunud nii Trump kui ka Bideniga, kui see oli president Barack Obama valitsusajal asepresident.

"Ma nimetaks teda ettearvamatuks liidriks. See oli eurooplaste jaoks peaprobleem, kuna temaga oli keeruline suhelda ning kahepoolsetes suhetes puudus stabiilsus. Samuti ei olnud meeldivad erinevad ähvardused kaubandus- ja tollisõdade teemal," rääkis Grybauskaite.

"Aga meie regiooni jaoks on oluline, et Trump hoidis NATO valmisolekut investeerida oma kaitsesse ja julgeolekusse. Läänemere regioonis on juba kaks USA pataljoni ning peagi saame ka kolmanda. Nii, et me oleme suutnud mõlema administratsiooniga kindlustada selle, mis on meie julgeoleku jaoks väga tähtis," rääkis Leedu endine president.

"Leedu jõuab üksmeelele iga USA presidendiga," kinnitas Grybauskaite.

USA presidendivalimiste tulemused ei ole veel lõplikult selgunud, kuid hetkel hinnatakse tõenäolisemaks demokraatliku partei kandidaadi Bideni võitu.