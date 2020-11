Vineerkatted ameerika kaupluste vitriinidel ja pinged enne presidendivalimiste võitja selgumist näitavad, et Donald Trump pole ühiskonda ühendada suutnud, leiab aastaid Ameerikas elanud eesti ettevõtja Rainer Sternfeld. USA olukorda tundvatele eestlastele näib, et Joe Biden oleks stabiilsem valik just oma ettearvatavama välispoliitika tõttu.

Pika kogemusega endine diplomaat Harri Tiido ütleb, et talle ei meenu varasemalt USA-st olukorda, kus kaupluste vitriinidele oleks vineerkatted ette pandud seetõttu, et valmistulemused tulevad. Tiido sõnul näitab see ühiskonna üldist polariseerumist, mille tulemusel tugevnevad radikaalsed liikumised ja näiteks Euroopas on esile tõusnud populistlikud parteid.

"USA-s neid parteisid pole tekkinud. See tähendab, et tegelikult kaks põhiparteid täidavad selle rolli ära. Demokraatidest osa läheb veel rohkem vasakule. Vabariiklastest osa läheb veel rohkem paremale. Ja siis muidugi need konfliktid tekivad seal vahel kindlasti," leiab Tiido.

Eesti peab Tiido hinnangul ameeriklaste valikuga nii või teisiti hakkama saama - olgu selleks Donald Trump või Joe Biden.

Kaheksa aastat Ühendriikides Kalifornias elanud ettevõtja ja investor Rainer Sternfeld viitab samuti pingetele Ameerika ühiskonnas ja märgib, et alates Trumpi presidendiks saamisest on need kasvanud.

"Ameerika kui kõige suurem demokraatia vajab ühendajat ja tahame me seda või ei taha, sellist ideaalset kandidaati kõikide ameeriklaste ühendamiseks ei ole, aga ilma seda tegemata, seda püüdmata, veel neli aastat sellist protsessi oleks väga raske vaadata," leiab Sternfeld.

Ettevõtja ja tööandjate keskliidu volikogu aseesiemees Jüri Käo viitab, et hinnang Trumpile sõltub sellest, milliselt positsioonilt seda teha.

"Tegemist on muidugi väga vastuolulise isikuga, aga kui vaadata fakte, mis ettevõtlus on teinud Ameerikas, siis see on kindlasti Ameerika ettevõtete jaoks olnud väga hästi," ütleb Käo.

"Millised on Euroopa Liidu ja Ameerika kaubandussuhted, ja need ei ole Trumpi ajal kuidagi läinud paremaks, vaid vastupidi, halvemaks, ja selles mõttes Eesti jaoks ta midagi juurde pigem ei anna, kui Trump võidab," toob Käo esile teise poole.

Ühendriikides üles kasvanud dirigent Kristjan Järvi ütleb, et Eestist vaadates oleks Biden ettearvatavam just tema NATO, Euroopa Liidu ja Venemaa suunalise poliitika tõttu. Aga see ei tähenda, et ameeriklastel head valikut oleks.

"Niisugune inimene nagu Trump - ega me ei tea, mis kokkuleppeid ta tegelikult teeb, kellega, milleks, kuidas ja mis eesmärkidel," ütleb Järvi. "Biden on tegelikult karjääripoliitik. Sealt ei ole oodata midagi uut, eks see valik on väga-väga vilets."