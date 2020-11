Ilvese sõnul oleks Joe Biden Eestile üsna hea valik juba seetõttu, et praeguse presidendi Donald Trumpi endine julgeolekunõunik John Bolton väidab oma raamatus, et väga suure tõenäosusega tõmbab Trump USA NATO-st välja.

"Seda ei juhtu kindlasti Bideni ajal. Rohkem kui ükski teine presidendi kaliibriga inimene (USA-s) on Biden olnud transatlantiliste suhte toetaja. Mina kohtusin temaga esimest korda 32 aastat tagasi. Juba siis oli Euroopa talle väga huvitav. Ta oli läbi oma asepresidendi ametiajal mees, kes tegeles Euroopaga, kuna Obama keskendus pigem sisepoliitikale. Biden tunneb Ida-Euroopat eriti hästi," rääkis Ilves.

Ilvese sõnul on Biden küll Eesti jaoks väga hea, kuid praeguse Eesti valitsuse jaoks mitte. "Kui USA-l on mustanahaline naine asepresident, siis "issid on kodus" ja "kui on must, näita ust" ei ole väljendid, mis eriti soodustaks häid suhteid. Me võime siin väita, et meil on alati head suhted USA-ga – ma ei ole väga kindel, et USA-l on väga head suhted selle valitsusega. Eesti võib-olla ei tajuta, kuivõrd vastuvõetamatu on see keelepruuk, mida kasutatakse valitsuse poolt," lausus Ilves, ning lisas, et kui midagi ütleb valitsuse liige, siis vastutab selle eest terve valitsus.

"See on kahju eesti rahvale. See on paratamatu, et see tuleb. Eesti on liigitatud samasse seltskonda nagu Poole ja Ungari, mis mäletatavasti oli selle valitsuse soov, mitte olla Põhjala riik. Nüüd on tulemus käes. Kõik need poisilikud väikesed rassistlikud, seksistlikud naljad tähendavad meile, et meil ei lähe nii hästi. Ma ei näe, et meil tekib suur külaskäikude voor Tallinna ja Washingtoni vahel," rääkis Ilves.

Bideni välispoliitiliste eelistuste kohta märkis Ilves, et kindlasti muutub karmimaks USA Hiina-poliitika. "Seal oli palju kisa ja kära Trumpi poolt, aga need sammud, mida võeti ette, ei olnud eriti efektiivsed. Samal ajal Euroopa sõimamine ja solvamine ja mõnitamine, mida oleme näinud viimase nelja aasta jooksul ja see lõppeb," lausus Ilves, kelle sõnul lõppeb ka USA sõbrustamine diktaatorriikidega.