Ilves ja Liik: Biden võtab suuna suhtlusele Euroopaga

Ilves ütles, et ajakirjanduse asemel mängib USA-s praegu palju suuremat rolli sotsiaalmeedia.

Liik võrdles Trumpi käitumist rahvusvahelistes suhetes keemiaraviga, sest ta hävitas kujutelmi, millest oligi vajalik vabaneda, kuid samas hävitas ta ka palju kasulikku.

"Ameerika on jätkuvalt väga võimas riik, aga teistega võrreldes ei ole see vahe nii suur, nagu ta oli aastakümneid ja sellel on ka omad järelmid," sõnas Liik.

Ilves täpsustas, et USA roll on olnud maailmas olla stabiliseeruja.

"Kui sa peaaegu 80 aastat sellist rolli mänginud, peaaegu sajandi, siis see on midagi, millega inimesed on harjunud /---/, nelja aastaga on see kõik purustatud," ütles Ilves.

Ta selgitas, et Trumpi käitumine on teinud teised riigid ettevaatlikuks, kuid Bideni puhul loodetakse, et varasem olukord taastub.

"Kui vaadata Bideni enda tegevust viimase 25-30 aasta jooksul, kui vaadata, kes on tema kõige lähemad välispoliitilised nõustajad, siis nad on kõik Euroopale kaldu oma tegevuse ja huvidega," ütles Ilves ning lisas, et Bidenil on ka suhtluses Hiinaga vaja Euroopa näol oma tagala kinnitada.

Liik selgitas, et Biden võib küll sellise suuna võtta, kuid järgmine president ei pruugi enam tema ideid järgida. "Keegi ei saa aru, kuhu Ameerika Ühendriigid lähevad," sõnas ta.

Venemaa roll tuleb ümber mõelda

"Donald Trump on nii allergiline üldse Venemaa teemadel, sest kohe kutsub esile tema impeachment'i (tagandamisjuurdluse – toim.) protsessi ja muid asju, et tema küll vältis seda," ütles Ilves.

Liik ütles, et Eestis elatakse Venemaa küsimuses fantaasiamaailmas, sest järgitakse ideed, et Venemaaga saab hakata rääkima alles siis, kui idanaaber hakkab viisakalt käituma. Liigi arvates Venemaa aga oma käitumisviise ei muuda.

Ta lisas, et Venemaa jaoks on oluline see, mida Biden otsustab teha START-lepinguga. Samas uskus Liik, et Bideni valitsuse ajal jääb näiteks Donbassi probleem lahendamata.

"Selge on see, et Bideni ja tema meeskonna suhtumine Venemaasse ei ole kõige parem," ütles Ilves.

Eesti mainet kahjustab rassism

"Kõik olid šokeeritud, et mingid kaks olulisemat ministrit sarjavad Joe Bidenit. Ma usun neid asju ei panda niivõrd palju tähele kui selle noorema ministri ütlust mustade koha," sõnas Ilves.

Ta täpsustas, et rassism kahjustab kõige rohkem Eesti huvisid suhtlusel USA-ga, arvestades ka seda, et Kamala Harris on mustanahaline.

Lisaks tõi Ilves välja geide inimõigusi kaitsva kirja Poolas, millele Eesti saatkond alla ei kirjutanud. Ta lisas, et viimastest uuringutest nähtub, et 60 protsenti eestlastest ei pea homoabielu küsimust oluliseks.

"Küll aga meil on selline väga kummaline koalitsioon, väärtusi eirav koalitsioon. Kus on kokku pandud sellised erakonnad ainult selleks, et eelmise valitsuse peaminister, olles valimised kaotanud, saab jätkata peaministrina," ütles ta.

Liik arvas, et ühiskonnale peaks esitama küsimusi hoopis laiematel teemadel, mis aitaks ka Eesti liitlasi, mitte rääkima abielu defineerimisest.