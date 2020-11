Rahvastikuminister Riina Solman soovib, et Isamaa eestseisus arutaks tänasel koosolekul erakonna Parempoolsete ühenduse ühe käilakuju Tõnis Konsi personaalküsimust, kuna Kons väitis, et Isamaas ei ole ühte ja ainsat seisukohta abielu määratlemise teemal.

Solman vahendas Isamaa eestseisusele erakonna Perede Ühenduse, Naiskogu IREN-i, Kristliku Ühenduse ja Ühenduse Rahvuslased juhatuste ühispöördumist, milles nad meenutavad, et Isamaa maailmavaate aluspõhimõtete järgi "Abielu mehe ja naise vahel peab olema põhiseaduse kaitse all." ning möödunud parlamendivalimiste lubadust, et "Isamaa teeb ettepaneku täiendada põhiseadust sättega, mis määratleb abielu mehe ja naise vahelise liiduna".

Selle valguses ei meeldi neile Isamaa Parempoolsete ühenduse juhatuse liikme Tõnis Konsi sõnad 29. oktoobri Eesti Päevalehes: "Isamaas ei ole ühte ja ainsat seisukohta abielu määratlemise teemal".

Isamaa konservatiivsed ühendused nimetavad Konsi käitumist vastuolevaks erakonna poliitikaga ja erakonna mainet kahjustavaks. Talle heidetakse ette avalikku vastu töötamist erakonna programmilisele seisukohale määratleda abielu mehe ja naise vahelise liiduna.

Samuti kahjustavat ta erakonna kuvandit vastuoluliste sõnumite saatmisega ühiskonda: "Väärettekujutuse loomine, justkui puuduks Isamaa erakonnal seisukoht sellises ühiskondlikult tundlikus küsimuses nagu abielu määratlemine naise ja mehe liiduna, tekitab ühiskonnas segadust ega aita valijal mõista, milline on Isamaa arvamus ja põhjendused."

Lõpuks leiavad minister Solmani vahendatud Isamaa liikmeühendused, et "Tõnis Konsi tegevus on kohatu, kahjustab erakonda ning on vastuolus hea poliitilise tavaga".

Tõnis Konsi väljaviskamist Isamaast tema oponendid ei nõua.

Tänavu juulis asutasid 111 Isamaa liiget erakonnasisese liikmeühenduse Parempoolsed, mis on siseopositsioon Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi konservatiivsele joonele.

Nende manifestis on muuhulgas öeldud, et eraelu, kodu ja perekond ei vaja riiklikke suuniseid – igaüks on nendes küsimustes vaba ise otsuseid langetama. "Tuleb lõpetada püüded kõike reguleerida ning keeldude-käskude abil ühiskonnale kellegi tõekspidamisi peale suruda. Enamuse arvamus ei kaalu üles teiste inimeste vabaduste riivet. Riik peab kaitsma üksikisikut ebaõigluse eest ning tagama vähemuste õiguse täisväärtuslikule elule," seisab manifestis.

Samuti kutsusid Parempoolsed "hoiduma populistlikest katsetest avada põhiseadust või kehtestada seadusi rahvahääletuse teel". Nendes sõnades on nähtud Parempoolsete vastuseisu Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonilepingu punktile, millega kolm valitsuserakonda lubavad korraldada rahvahääletuse abielu defineerimiseks mehe ja naise liiduna.