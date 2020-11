BBC faktikontroll: kas Ameerika Ühendriikides võltsiti valimisi?

USA president Donald Trump on korduvalt väitnud, et presidendivalimistel toimusid võltsimised. ERR.ee vahendab Briti ringhäälingu BBC koostanud ülevaadet, mis toob välja Trumpi väited ning faktid, mis need ümber lükkavad.

USA president Donald Trump on pidevalt kahtlustanud, et viimastel valimistel toimus häälte võltsimine. Kas neil väidetel on ka mingit reaalset faktilist tõestust?

Posti teel antud häälte kohta on president Trump öelnud: ,,See on tõeliselt hävitanud meie süsteemi. See on korrumpeerunud süsteem ja see muudab inimesed korrumpeerunuks," vahendas BBC.

Paraku ei ole olemas mitte ühtegi tõestust, et süsteem on korrumpeerunud. Valimispettus on väga haruldane USA-s. 2017. aasta Brennani õigusteaduse keskuse uuring näitas, et selle võimalus on 0,0009 protsenti, vahendas BRENNANGATE. Pole ühtegi fakti, et olukord oleks praeguseks muutunud.

Trump on ise hääletanud posti teel, kuna ta elas väljaspool oma Floridas registreeritud elukohta. See on tuntud kui eemalolija hääletamine ja Trump on öelnud, et usaldab selle turvalisust. Ta on kahtluse alla seadnud posti teel hääletamise viisi, kus osariigid automaatselt saadavad välja hääletussedelid kõikidele registreerunud hääletajatele. Oregoni ja Utah' osariigid on seda teinud edukalt ka eelnevatel valimistel.

Samuti on Trump öelnud: "Kümned miljonid sedelid on küsimata välja jagatud ja selle käigus pole nõutud ühtegi isikut tõestavat dokumenti."

Üheksa osariiki väljastasid sedelid registreerunud valijatele automaatselt. Viis neist osariikidest tegi seda koroonaviiruse pärast. Kõigis üheksas osariigis rakendati kindlaid julgeolekumeetmeid - võimud jälgisid, et sedelid tuleksid õigele aadressile ja seda pidi kinnitama oma allkirjaga. Tegemist ei ole uue praktikaga, seda on kasutatud mitmel korral varem.

Trump on samuti öelnud, et posti hääled on nii ühekülgsed.

President on ise julgustanud oma toetajaid minema valimisjaoskonda. Häälte arvu järgi on ka tõestatud: demokraadid eelistasid pigem posti hääli, vabariiklased pigem kohapeal valimist, vahendas POLITICO.

Trump väitis, et valimised peatati Georgias mitmeks tunniks, kuna valimistega mitte seotud paigas lõhkes veetoru.

Veetoru tõesti läks katki ja see takistas häälte lugemist. Selle kohta on olemas valimisjaoskonna meeskonna pressiteade, vahendas STATEFARM.

Trump on öelnud, et ei toimunud ausat valimisvaatlust.

Kõik vaatlejad peavad olema registreeritud enne valimisi. Sageli on nad seotud partei või kandidaadiga. Trumpi peamine etteheide kehtib Philadelphiale ja Detroidile. Mõlemas olid valimiste vaatlejad lubatud. Näiteks Detroidis oli neid mõlemast parteist kokku 130. Philadelphias oli samuti võimalik jälgida kogu protsessi otseülekandena internetist.

Veel on Trump Detroidi kohta öelnud, et ühe suurima valimisjaoskonna aknad kaeti vineertahvlitega, et takistada häältelugemise ausat vaatlemist.

Detroidi linna esindaja Lawrence Garcia sõnas, et osa aknaid kaeti, et kaitsta häältelugejate privaatsust, kuna väljas oli neid filmimas ja pildistamas inimesed ja see segas nende tööd, vahendas DETROIT NEWS . Samal ajal oli siseruumides mõlemast parteist sadu vaatlejaid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et seni pole mitte ühtegi kinnitatud fakti, mis tõestaks Trumpi väiteid valimiste võltsimisest.