Sotsiaaldemokraat Katri Raik ütles, et on valmis lahkuma riigikogust, et alustada tööd Narva linnapeana.

Raik ütles ERR-ile, et teda on tulevaseks Narva linnapeaks veel vara nimetada.

"Ei ole saladus, et ma olen öelnud, et see on minu unistuste amet. Ma olen kindel, et neid inimesi, kes tahaksid meeleldi olla riigikogus, on palju rohkem, kui neid, kes oleks valmis 24 tundi igas päevas pühenduma Narva linnale. Nii, et elame näeme," lausus Raik.

"Kui tänane koalitsioon mind usaldab, olen ma valmis tulema ära riigikogust," märkis Raik.

Raik nentis, et tegemist on julge sammuga, sest arvestades Narva poliitilisi olusid, võib ta olla kahe kuu pärast tööta.

"See on riskantne samm, aga Narva vajab avatud juhtimist. See on ainulaadne võimalus Narva linnas midagi muuta, eelkõige ära lõhkuda sellisel ringkäendusel püsiv linnavõim, kus valimisi võidetakse administratiivse ressursi abil," lausus Raik.

Narva volikogu tagandas linnapea ametist Aleksei Jevgrafovi, volikogu esimees Irina Janovitš teatas, et astub ise ametist tagasi.

Aleksei Jevgrafovi umbusaldamise poolt oli 31-st volikogu liikmest 17, kirjutas Põhjarannik.

Umbusaldusavaldused nii Jevgrafovile kui ka Janovitšile luges 29. oktoobril linnavolikogu kõnepuldist ette Narva ekslinnapea, keskerakondlane Tarmo Tammiste.

Umbusaldusavaldustele kirjutas alla 10 linnavolikogu liiget 31-st, ent allakirjutanud avaldasid lootust, et hääletamisel kerkib linnajuhtide tagandamiseks piisaval hulgal käsi.

Koalitsiooni moodustasid Katri Raiki valimisliit "Meie Narva" ja Keskerakond.

Irina Janovitš valiti Narva linnavolikogu esimeheks 2018. aasta augustis, Aleksei Jevgrafov on Narva linnapea 2019. aasta aprillist.