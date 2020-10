Rahandusminister Martin Helme (EKRE) ütles, et riik korraldab rahvaküsitluse, kuid ei hakka abielureferendumi kampaaniat rahastama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Riigi asi on hääled kokku lugeda ja valimised ära korraldada. Ju ikka kampaanat teevad erakonnad ja kampaaniat teevad huvigrupid. Aga see ei saa olla kuidagi riigi ülesanne õelda kodanikele, mida nad arvama peavad," ütles Helme.

Valitsusliit otsutas tuua järgmise aasta sügisel koos kohalike valimistega toimuma pidanud abielu teemaline rahvaküsitluse varasemaks ja see toimub nüüd tuleval kevadel. Sihtasutuse Perekonna ja traditsiooni kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid ütleb, et kõigepealt vaja inimestele selgitada referendumi mõtet.

"Seejärel on loomulikult väga oluline mobiliseerida inimesi referendumil osalema ja seisma selle eest, et abielu jääks Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks," sõnas Vooglaid.

Vooglaid ütleb, et kampaania tegemiseks kasutatakse sotsiaalmeediat, debattides osalemist ja masspostitust, et jõuda kõikide inimesteni. Kui palju võiks kampaania maksma minna ei osanud Vooglaid täna veel öelda.

"Enne tuleb ostsutada, mida me täpselt teeme. Eks masspostituse hinnad on ju kõigile avalikult teada. Seda saab Omnivast teada, mis maksab kui saata kiri 100 000-sse, 200 000-sse või 300 000-sse majapidamisse. Ideaalis me tahaksime muidugi jõuda oma materjalidega kõikidesse majapidamistesse Eestis, mida on üle poole miljoni. Ega see kindlsti odav lõbu ei ole," ütles Vooglaid.

Vooglaid ütles, et konkreetsemad plaanid selguvad siis, kui küsitluse kuupäev on selge. Eesti LGBT ühing pole veel otsustanud kas ja milline võiks olla nende kampaania. Kõigepealt tahetakse teada, milline on küsimuse täpne sõnastus.

"Me tõesti ei ole veel paika pannud täpselt neid järgmisi samme, et kuidas me seda teeme. meie sõnum saab olema pigem õiglusele ja võrdsusele rõhuv," ütles Eesti LGBT ühingu tegevjuht Kristel Rannaääre.