EL ähvardas Valgevenet aktivisti surma järel uute sanktsioonidega

"See on Valgevene võimude tegevuse nördimapanev ja häbiväärne tagajärg," ütles EL-i välisteenistuse (EEAS) kõneisik Peter Stano 31-aastase Raman Bandarenka surma kohta tehtud avalduses.

Kunstnik ja endine sõdur Bandarenka vahistati kolmpäeval pärast sõnavahetust ühes Minski elurajoonis, mis on tuntud opositsiooni-meelsuse poolest.

#Belarus Roman Bondarenko, who was yesterday night brutally beaten up by riot police in civilian clothes has died in the hospital following trauma incompatible with life... He was 31 years old. #Lukashenko kills.

pic.twitter.com/wP4Ipk6zGY — inna shevchenko (@femeninna) November 12, 2020

Tunnistajate sõnul tekkis rüselus opositsiooni värvides punaseid ja valgeid linte riputanud meeleavaldajate ning erariietes miilitsate vahel, kes linte ära võtsid. Videost on näha, et mees oli veel elus, kui miilitsad ta kaasa võtsid.

A video shows that Roman Bondarenko was still conscious when he was detained by police at Peremen Square. Roman died due to severe injuries caused by police, presumably in police van/station #Belarus #StandWithBelarus pic.twitter.com/m8KDp9xLbB — NowBelarus (@NowBelarus) November 13, 2020

Bandarenka kuulutati surnuks reedel. Tema surm põhjustas laialdase meelepaha Valgevene opositsiooni hulgas, kes usuvad, et selle eest vastutavad president Aleksandr Lukašenko julgeolekujõud.

Bandarenka õde ütles oma videopöördumise, et tema vend oli väga rahumeelne inimene, kes kunagi kellegagi tüli ei norinud ning püüdis alati konfliktidest hoiduda.

Another death in Belarus. Today, Roman Bondarenko was killed by people in black - he died in intensive care... https://t.co/fonMranEWY — olga mishyna (@olgasaysstuff) November 12, 2020

EL-i välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli kõneisik Peter Stano ütles, et ta "suri pärast mitmetunnist operatsiooni Minski haiglas tõsiste vigastuste tagajärjel, mille põhjustas teadete järgi erariietes politseinike jõhkrus".

EL-i avalduses märgiti, et Valgevene võimud on süüdi otseses elanike vastases vägivallas ning loovad keskkonna, kus taolised "seadusetud ja vägivaldsed teod toimuda saavad".

"Ootame, et võimud lõpetaksid vägivalla ja tagakiusamise, vabastaks kohe ja tingimusteta kõik meelevaldselt kinnipeetud isikud, kaasaarvatud poliitvangid ning uuriks täielikult ja läbipaistvalt kõiki inimõiguste rikkumisi ning võtaks rikkujad vastutusele," lausus Stano.

"Euroopa Liit kehtestas juba sanktsioonid 55 repressioonide ja hirmutamise eest vastutavale isikule ning on valmis kehtestama lisasanktsioone."

EL-i sanktsioonide nimekirjas on juba Lukašenko ning mitmed kõrgemad Valgevene ametnikud ja riigitegelased, kes Brüsseli sõnul on seotud valimisjärgsete meeleavalduste mahasurumisega.

Euroopa Liit ei tunnistanud 9. augustil toimunud valimiste tulemusi ning on teatanud, et ei pea Lukašenkot riigi seaduslikuks presidendiks.

Kolmapäeval kogunesid rahvahulgad kunstnikule austust avaldama kohta, mida opositsioon nimetab "muutuste väljakuks", kus elanikud on avaldanud vastupanu julgeolekujõudude püüdlustele valitsusvastased seinamaalingud üle värvida.

Eksiilis viibiv opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja kutsus inimesi üles leinaseisakule laupäeva keskpäeval "igas Valgevene linnas. "

"Tehkem seda mehe nimel, kes hukkus, sest tahtis elada vabas riigis," lausus ta.

Valgevene miilits on kinni pidanud tuhandeid meeleavaldajaid, kes on teatanud piinamistest arestikambrites. Mitu inimest on protestide mahasurumisel hukkunud.