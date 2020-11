Koroonaviiruse täpne levik pole veel teada

Koroonaviiruse probleem on üha teravam, kuna uued juhtumid ületavad USA-s ja Euroopas pidevalt rekordeid, kirjutas Wall Street Journal. Surve võimudele on kasvamas, et majandust kahjustavad laiaulatuslikud piirangud lõpetataks.

Lääneriikide valitsustel puuduvad endiselt koroonaviiruse levimise kohta täpsed andmed. Saksamaal ei teata 75 protsendi ulatuses, kuidas positiivse testi andnud inimesed on nakatunud, Austrias on see number 77 protsenti.

Hispaanias teatas tervishoiuministeerium, et ainult seitsme protsendi ulatuses on teada, kuidas inimesed nakatusid. Prantsusmaal ja Itaalias on see number 20 protsenti.

"10 protsenti nakatumistest tuleb reisimisest, viis protsenti kogunemistest ja viis protsenti avalikest asutustest, nagu vanadekodud," ütles Jay Varma, kes töötab New Yorgi tervishoiuametis nõunikuna.

Peamiseks probleemiks on, et jälgimissüsteemid ei suuda endiselt identifitseerida, kuidas koroonaviirus levib. Andmeid saadakse vähe ja neist ei piisa, et genereerida paremat ülevaadet koroonaviiruse levimisest.

Arvatakse, et enamus epideemiasse nakatumisi toimub kodudes, kuid teadmine on ainult teoreetilisel tasemel, kuna selle jälgimist on raske teostada.

"Paljud inimesed ei ütle või lihtsalt ei mäleta, kuidas nad koroonaviirusega nakatusid," ütles Falko Liecke, kes töötab Berliini tervishoiuametis.

Liecke juhtimisel luuakse föderaalagentidest spetsiaalset uurimiskomiteed, eesmärgiks paremini tuvastada, kus toimub kõige rohkem nakatumisi.

Viimased ettevaatusabinõud on tekitanud Euroopas suuri vastuolusid, eriti problemaatiline on olnud restoranide sulgemine. Teadlased on hoiatanud juba mitu kuud, et viirus levib kõige kiiremini suletud ja kinnistes ruumides. Sellele on vastu vaielnud ettevõtjad, kes väidavad, et õigete ettevaatusabinõude kasutamisel on riskid palju väiksemad.