"Mingil hetkel peame tagama, et meie süsinikujalajälg kajastub ka meie maksudes," ütles Euroopa roheleppe elluviimise eest vastutav Timmermans.

Euroopa Komisjon esitab tuleval suvel oma ettepanekud EL-i energiamaksude ülevaatamiseks. Komisjon näeb vajadust emissioonikaubanduse laiendamiseks, põllumajandustoetuste senise korra muutmiseks ning autodele kehtivate CO2 heitmenormide karmistamiseks.

Timmermans rääkis esmaspäeval, et EL peab muutma senist süsteemi, kus maksud kajastavad küll tootmise ning transpordikulusid, kuid mitte keskkonnamõjusid.

"Ma ütlen seda, teadvustades, et see (maksupoliitika - toim.) on väga sageli liikmesriikide pädevuses. Aga kui tahta olla siin järjepidev ning liikuda ringmajanduse suunas, siis meil tuleb mõelda maksusüsteemi muutmisele," ütles Timmermans esmaspäeval veebis peetud foorumil European Business Summit esinedes.

Mõned EL-i liikmesriigid on juba kehtestanud keskkonnamakse - näiteks Hollandis hakkab järgmisel aastal kehtima CO2-maks tööstusele ning tõstetakse lennupiletitele kehtestatud tariife, et võrdsustada lennu ja rongipiletite hindu.

Samal ajal on liikmesriigid leppinud kokku üle-Eurooopalises taaskasutusse võtmata plasti maksustamises ning Euroopa Komisjon on teatanud plaanist kehtestada maks lennukikütusele, et edendada lennundusest tekkivate emissioonide kärpimist.

Maksuotsused nõuavad Euroopa Liidus siiski kõigi riikide heakskiitu, mis teeb selliste kokkulepete saavutamise väga keeruliseks.

Vastuseis kütuste senisest kõrgemale maksustamisele saab olema eriti tugev riikides ja ettevõtete seas, mis näevad, et kõrgemad maksud vähendavad nende toodangu konkurentsivõimet või kahjustavad elanikke, ehkki kõrgemate maksudega saaks ka toetada madala süsinikuheitmega tootmise ja ohustatud elanikkonna rühmi.