Jüris tõdes "Terevisioonile" antud intervjuus, et USA ja Hiina vastasseis jääb kestma.

"Hoolimata sellest, kas valituks osutub Donald Trump võiJoe Biden, probleemid on endised. Hiina majandus on tohutult kiiresti kasvanud ja majanduslikest eripäradest tulenevalt mõjutab ta nii välisturge oma soodustuste, eritingimuste kui ka survega näiteks tehnoloogiasiirde vallas, mis kindlasti on peavalu sõltumata sellest, kes USA eesotsas on," selgitas Jüris.

"Muidugi Bideni puhul nähakse pigem seda, et ta on Euroopale sobilikum valitseja, kes pole võib-olla nii reljeefne oma sõnavõttudes ja sellest tulenevalt võib-olla on siis lihtsam saada üksmeelt Hiina esitatud probleemidega toimetulekuks," lisas ta.